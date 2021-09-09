Експрезидент Польщі дав кілька порад Зеленському

Квасневський радить президенту України скоріше будувати новий діалог з Німеччиною

Колишній президент Польщі Олександр Квасневський розповів, що думає про політику Володимира Зеленського й дав йому кілька порад. Про це Квасневський сказав в інтерв'ю НВ.

Він зізнався, що пильно не стежить за президентством Зеленського, але «судячи з рейтингів, воно виглядає непогано».

Також він порадив Зеленському скоріше почати активний діалог з Німеччиною, де планується зміна канцлера.

«Хто б не став канцлером, треба відправляти своїх людей, треба говорити про це, треба зустрітися з новим канцлером швидко. Тому що позиція Німеччини для вирішення українського питання буде дуже важливою», – зазначив він.

Зазначимо, Квасневський обіймав пост президента Польщі з 1995 по 2005 рік. За цей час країна стала членом Євросоюзу і НАТО.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський має намір відвідати 76-ту сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Своєю чергою, експосол України у США Валерій Чалий допустив, що Зеленський може зустрітися з главою Кремля на цій сесії: «Але якщо там буде, що поки невідомо, президент Росії, у нього вибори буквально в ці дні – все може бути. Може бути якийсь перетин, який, я б сказав, не дуже доречно в такому форматі насправді, але міркування можуть бути».