Речник Путіна: США і Україна випромінюють ненависть до РФ та русофобство

Кремль уважно аналізує і відстежує підсумки зустрічей і контактів, які відбулися в столиці США

Через американське та українське русофобство росіянам доводиться аналізувати підсумки зустрічей у Вашингтоні, зазначив Пєсков

Відносини Вашингтона і Києва «випромінюють ненависть»до Росії, тому російська сторона змушена аналізувати підсумки контактів цих двох країн. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі «Першого каналу», пише «Тасс».

«Українсько-американські відносини повинні бути суверенними відносинами, це справа двох суверенних держав. Але, на превеликий жаль, досить значна частина цих відносин випромінює русофобство, випромінює, буквально, ненависть до нашої країни. І, звичайно, змушує і змушувала нас найуважнішим чином аналізувати, відстежувати підсумки тих контактів, які мали місце в Вашингтоні та інших американських містах», – сказав речник Путіна.

Пєсков додав, що тільки з цієї причини РФ доводиться уважно аналізувати і відстежувати підсумки зустрічей і контактів, які відбулися в столиці США та інших американських містах.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський має намір відвідати 76-ту сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Своєю чергою, експосол України у США Валерій Чалий допустив, що Зеленський може зустрітися з главою Кремля на цій сесії: «Але якщо там буде, що поки невідомо, президент Росії, у нього вибори буквально в ці дні – все може бути. Може бути якийсь перетин, який, я б сказав, не дуже доречно в такому форматі насправді, але міркування можуть бути».

Натомість 9 вересня стало відомо, що Путін не братиме участі у цьогорічній сесії Генасамблеї ООН.

Раніше речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-який момент. Сам Путін заявляв, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той приїде до Москви.

За інформацією, опублікованою на сайті ООН, загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.

Нагадаємо, витрати на нещодавній авіапереліт президента України Володимира Зеленського з делегацією в США становили 8,4 млн гривень.

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому зустріч Зеленського і Байдена затягнулася. Також Кулеба розповів про новий рівень підтримки США.

Ще повідомлялося, що президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.