Зеленський анонсував дату вступу до ЄС

Зеленський провів переговори з канцлером Австрії та запросив його до України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Головними темами обговорення стали критична ситуація в українській енергосистемі після масованих ударів РФ та результати резонансних тристоронніх переговорів в ОАЕ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський вперше озвучив мету – вступ України до Євросоюзу у 2027 році. Президент підкреслив, що це не просто прагнення, а одна з ключових гарантій безпеки для всього континенту.

«Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік – і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів», – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський поінформував Крістіана Штокера про наслідки щоденних російських атак на цивільну інфраструктуру.

«Під час розмови з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером обговорили енергетичну ситуацію в Україні. Росія щодня бʼє по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла, і дуже важливо, щоб на це партнери реагували. Тому дуже цінуємо, що минулого тижня Австрія виділила кошти на підтримку нашого енергетичного сектору. Дякую! Обговорили й інші способи підтримки нашої енергосистеми», – наголосив глава держави.

Президент подякував Відню за фінансову підтримку енергетичного сектору та запросив канцлера відвідати Київ для поглиблення двосторонньої співпраці.

