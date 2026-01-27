Головна Країна Політика
Зеленський анонсував дату вступу до ЄС

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський анонсував дату вступу до ЄС
Зеленський: Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський провів переговори з канцлером Австрії та запросив його до України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Головними темами обговорення стали критична ситуація в українській енергосистемі після масованих ударів РФ та результати резонансних тристоронніх переговорів в ОАЕ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський вперше озвучив мету – вступ України до Євросоюзу у 2027 році. Президент підкреслив, що це не просто прагнення, а одна з ключових гарантій безпеки для всього континенту.

«Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік – і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів», – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський поінформував Крістіана Штокера про наслідки щоденних російських атак на цивільну інфраструктуру.

«Під час розмови з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером обговорили енергетичну ситуацію в Україні. Росія щодня бʼє по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла, і дуже важливо, щоб на це партнери реагували. Тому дуже цінуємо, що минулого тижня Австрія виділила кошти на підтримку нашого енергетичного сектору. Дякую! Обговорили й інші способи підтримки нашої енергосистеми», – наголосив глава держави.

Президент подякував Відню за фінансову підтримку енергетичного сектору та запросив канцлера відвідати Київ для поглиблення двосторонньої співпраці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ситуації в регіонах після чергової хвилі російського терору. Ключовими темами стали масована атака дронів на історичний центр Одеси, критичні пошкодження енергообʼєктів у Харкові та масштабна криза теплопостачання в столиці. 

Теги: Володимир Зеленський Європейський Союз

