Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Фахівці працюють над відновленням електропостачання

Сьогодні, 6 жовтня, російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

«Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини.

До слова, українські енергетики роблять ставку на батареї американського виробництва, щоб зберегти світло й тепло в домівках узимку. Акумулятори встановлені в секретних місцях і вже допомагають уникати блекаутів під час обстрілів.

Теги: відключення енергетика Донеччина

