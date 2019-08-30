Ердоган розповів Зеленському про свій візит до Росії
Зеленський та Ердоган обговорили плани стосовно проведення у Києві до кінця року чергового засідання Стратегічної ради високого рівня
Президент Володимир Зеленський 29 серпня провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє пресслужба глави української держави.
«Сторони підкреслили налаштованість на подальше посилення співпраці в усіх напрямах, що становлять обопільний інтерес», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що у розвиток домовленостей, досягнутих сторонами під час офіційного візиту українського президента до Туреччини 7-8 серпня, Зеленський та Ердоган обговорили плани стосовно проведення у Києві до кінця року чергового засідання Стратегічної ради високого рівня.
«Президент Туреччини поінформував про результати свого нещодавнього візиту до РФ. У цьому контексті турецький лідер підтвердив незмінність підтримки з боку Анкари суверенітету й територіальної цілісності України», - заявили в пресслужбі глави держави.
Нагадаємо, 7 серпня Зеленський під час офіційного візиту в Туреччину в Анкарі зустрівся із Ердоганом.
8 серпня у Стамбулі на Фанарі пройшла зустріч президента України зі Вселенським патріархом Варфоломієм.
Також у Стамбулі відбувся українсько-турецький бізнес-форум за участю Зеленського.
До слова, 31 серпня Зеленський здійснить офіційний візит до Польщі. Програмою візиту передбачені зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.