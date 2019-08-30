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    Політика

    Ердоган розповів Зеленському про свій візит до Росії

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    <span>Турецький лідер підтвердив незмінність підтримки з боку Анкари суверенітету й територіальної цілісності України</span> - Ердоган розповів Зеленському про свій візит до Росії
    Турецький лідер підтвердив незмінність підтримки з боку Анкари суверенітету й територіальної цілісності України

    Зеленський та Ердоган обговорили плани стосовно проведення у Києві до кінця року чергового засідання Стратегічної ради високого рівня

    Президент Володимир Зеленський 29 серпня провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

    Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

    «Сторони підкреслили налаштованість на подальше посилення співпраці в усіх напрямах, що становлять обопільний інтерес», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що у розвиток домовленостей, досягнутих сторонами під час офіційного візиту українського президента до Туреччини 7-8 серпня, Зеленський та Ердоган обговорили плани стосовно проведення у Києві до кінця року чергового засідання Стратегічної ради високого рівня.

    «Президент Туреччини поінформував про результати свого нещодавнього візиту до РФ. У цьому контексті турецький лідер підтвердив незмінність підтримки з боку Анкари суверенітету й територіальної цілісності України», - заявили в пресслужбі глави держави.

    Нагадаємо, 7 серпня Зеленський під час офіційного візиту в Туреччину в Анкарі зустрівся із Ердоганом.

    8 серпня у Стамбулі на Фанарі пройшла зустріч президента України зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

    Також  у Стамбулі відбувся українсько-турецький бізнес-форум за участю Зеленського.

    До слова, 31 серпня Зеленський здійснить офіційний візит до Польщі. Програмою візиту передбачені зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.

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