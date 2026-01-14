Головна Країна Політика
Федоров став новим міністром оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Федоров став новим міністром оборони
Новий глава Міноборони пообіцяв провести армійську реформу та викорінити радянські підходи
скриншот з відео телеканалу «Рада»

Відповідне рішення ухвалили 277 парламентарів

Верховна Рада призначила колишнього очільника Мінцифри Михайла Федорова новим міністром оборони. Він займе місце Дениса Шмигаля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відповідне рішення ухвалили 277 народних обранців.

Федоров став новим міністром оборони фото 1

Нагадаємо, Михайло Федоров розповів про свої плани на посаді міністра оборони. Він заявив, що головною гарантією безпеки держави залишаються Сили оборони та технологічна перевага над ворогом.

Міністр наголосив, що нові технології неможливо ефективно застосовувати зі старою організаційною структурою. Він пообіцяв провести армійську реформу, викорінити радянські підходи, надмірну бюрократію та зробити лідерство і довіру новою культурою в Силах оборони.

За словами Федорова, вся система оборони має базуватися на даних. Ефективність підрозділів і командирів оцінюватимуть за реальними результатами, а сильні – масштабуватимуться. Федоров зазначив, що нині 50 підрозділів із 400 забезпечують 70% уражень ворога, і потенціал армії значно зросте, якщо допомогти решті підрозділів вирости.

Урядовець заявив про необхідність швидкої зміни системи підготовки військовослужбовців, адже якісна підготовка напряму зменшує втрати. Він також визнав наявність проблем у роботі ТЦК та повідомив, що після комплексного аудиту буде запропоновано системне рішення для подолання накопичених проблем із збереженням обороноздатності країни.

До слова, Михайло Федоров вперше розповів, скільки українців ухиляється від мобілізації та перебуває у СЗЧ.

