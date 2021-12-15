Геращенко «переплутала» Порошенка із Зеленським та розсмішила нардепів (відео)

Ірина Геращенко обмовилася під час виступу на трибуні Верховної Ради

Депутати зустріли обмовку Геращенко сміхом

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко «переплутала» прізвища колишнього президента Петра Порошенка з чинним Володимиром Зеленським.

«У 2019 році Верховна Рада України завдяки ініціативі й лідерству президента Зеленсь... президента Порошенка», – сказала Геращенко під час її сьогоднішнього виступу з трибуни парламенту й посміхнулася.

Депутати зустріли обмовку Геращенко сміхом.

До слова, «слуги» в Раді похизувалися книжкою про «Велике будівництво».

Як повідомляв «Главком», напередодні у парламенті, під час обговорення податку на виведений капітал, між заступником голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики «слугою» Олександром Ковальчуком та нардепкою від «Європейської солідарності» Ніною Южаніною виникла палка дискусія.

Також опозиція зреагувала на хамську поведінку «слуги» Ковальчука.