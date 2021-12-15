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    Геращенко «переплутала» Порошенка із Зеленським та розсмішила нардепів (відео)

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    Ірина Геращенко обмовилася під час виступу на трибуні Верховної Ради - Геращенко «переплутала» Порошенка із Зеленським та розсмішила нардепів (відео)
    Ірина Геращенко обмовилася під час виступу на трибуні Верховної Ради
    скріншот з відео

    Депутати зустріли обмовку Геращенко сміхом

    Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко «переплутала» прізвища колишнього президента Петра Порошенка з чинним Володимиром Зеленським.

    «У 2019 році Верховна Рада України завдяки ініціативі й лідерству президента Зеленсь... президента Порошенка», – сказала Геращенко під час її сьогоднішнього виступу з трибуни парламенту й посміхнулася.

    Депутати зустріли обмовку Геращенко сміхом.

    До слова, «слуги» в Раді похизувалися книжкою про «Велике будівництво».

    Як повідомляв «Главком», напередодні у парламенті, під час обговорення податку на виведений капітал, між заступником голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики «слугою» Олександром Ковальчуком та нардепкою від «Європейської солідарності» Ніною Южаніною виникла палка дискусія.

    Також опозиція зреагувала на хамську поведінку «слуги» Ковальчука.

    Теги: Петро Порошенко Верховна Рада Європейська солідарність депутат Ірина Геращенко політика Володимир Зеленський
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    Геращенко «переплутала» Порошенка із Зеленським та розсмішила нардепів (відео)