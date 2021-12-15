Тимошенко у білосніжному образі викликала фурор у Раді (фото)

Для походу у парламент лідерка «Батьківщини» обрала білий наряд

Колеги відзначили новий лук Тимошенко

Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко з’явилася сьогодні у Раді повністю у білому вбранні. На святковий лук парламентарки звернув увагу і її колега Олексій Гончаренко.

«У Юлії Володимирівни сьогодні новий лук. Вона має приголомшливий вигляд!», – написав Гончаренко у Facebook.

Для походу у парламент лідерка «Батьківщини» обрала довгу білу сукню під горло та білий подовжений жакет поверх.

Нещодавно соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко, яка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana.

Нагадаємо, Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.

Раніше Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.



