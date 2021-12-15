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    Тимошенко у білосніжному образі викликала фурор у Раді (фото)

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    Для походу у парламент лідерка &laquo;Батьківщини&raquo; обрала білий наряд - Тимошенко у білосніжному образі викликала фурор у Раді (фото)
    Для походу у парламент лідерка «Батьківщини» обрала білий наряд
    фото Олексій Гончаренко/Fаcebook

    Колеги відзначили новий лук Тимошенко

    Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко з’явилася сьогодні у Раді повністю у білому вбранні. На святковий лук парламентарки звернув увагу і її колега Олексій Гончаренко.

    «У Юлії Володимирівни сьогодні новий лук. Вона має приголомшливий вигляд!», – написав Гончаренко у Facebook.

    Для походу у парламент лідерка «Батьківщини» обрала довгу білу сукню під горло та білий подовжений жакет поверх.

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    Тимошенко у білосніжному образі викликала фурор у Раді (фото)
    Тимошенко у білосніжному образі викликала фурор у Раді (фото)
    Тимошенко у білосніжному образі викликала фурор у Раді (фото)

    Нещодавно соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко, яка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana.

    Нагадаємо, Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.

    Раніше Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

    Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.

    Читайте також: Портрет «вічної опозиціонерки». Слова і діла нардепки Юлії Тимошенко


    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада Олексій Гончаренко речі парламент
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    Тимошенко у білосніжному образі викликала фурор у Раді (фото)