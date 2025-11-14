Уряд звільнив голову Державіаслужби після дисциплінарного провадження
У серпні Олександра Більчука було відсторонено від посади
Кабінет міністрів звільнив Олександра Більчука з посади голови Державної авіаційної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду № 1225-р.
У серпні Більчука відсторонили від посади, а комісії з питань вищого корпусу держслужби доручили здійснити дисциплінарне провадження.
Тимчасово виконувати обов'язки голови Державіаслужби буде Данііл Меньшиков, який обіймає посаду заступника голови служби з питань цифровізації. Меньшиков народився у Санкт-Петербурзі, у 2012 рік закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. З 2019 року він працював у Митній службі, а у 2013-2015 роках – у патронатній службі міністра стратегічної промисловості.
Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. За словами Свириденко, міністри подали заяви про звільнення у визначений законом спосіб.
Як повідомлялося, президент України заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.
