Уряд звільнив голову Державіаслужби після дисциплінарного провадження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Олександр Більчук очолював Державіаслужбу з 2016 року
фото з відкритих джерел

У серпні Олександра Більчука було відсторонено від посади

Кабінет міністрів звільнив Олександра Більчука з посади голови Державної авіаційної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду № 1225-р.

У серпні Більчука відсторонили від посади, а комісії з питань вищого корпусу держслужби доручили здійснити дисциплінарне провадження.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Державіаслужби буде Данііл Меньшиков, який обіймає посаду заступника голови служби з питань цифровізації. Меньшиков народився у Санкт-Петербурзі, у 2012 рік закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. З 2019 року він працював у Митній службі, а у 2013-2015 роках – у патронатній службі міністра стратегічної промисловості.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. За словами Свириденко, міністри подали заяви про звільнення у визначений законом спосіб.

Як повідомлялося, президент України заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.

Читайте також:

