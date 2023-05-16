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Нічна атака на Миколаївщину: сили ППО збили чотири ракети

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Нічна атака на Миколаївщину: сили ППО збили чотири ракети
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти запустили «Калібри» з Чорного моря

Уночі над Миколаївщиною сили протиповітряної оборони збили чотири крилаті ракети, випущені загарбниками з акваторії Чорного моря. Про це начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім написав у Telegram.

«Сьогодні вночі, з 15-го на 16-те травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр», випущених окупантами з акваторії Чорного моря», – зазначив Кім.

Він додав, що вчора ввечері ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

За його інформацією, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як відомо, цієї ночі в Україні була масштабна повітряна тривога. У столиці та області сирени лунали двічі.

Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Найбільші пошкодження – в Солом’янському районі. Більшість ворожих цілей над Києвом вдалося знищити.

У Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

 Крім того, цієї ночі в Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Теги: Миколаїв Віталій Кім Миколаївщина ракета

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