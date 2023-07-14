Глава Мюнхенської конференції з безпеки скептично відреагував на гарантії G7 для України

Гойсґен: «Підтримка українського народу союзниками залишається дуже сильною, але зробленого на саміті у Вільнюсі просто недостатньо»

Німецький дипломат та глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен заявив, що скептично ставиться до гарантій країн G7 Україні, про які вони оголосили на другий день саміту НАТО у Вільнюсі. Гойсґен порівняв їхні гарантії з Будапештським меморандумом. Про це передає Bloomberg.

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«Коли я чую «гарантії безпеки», вибачте, але я дуже скептично ставлюся до цього. Ви пам'ятаєте, що в 1994 році був Будапештський меморандум, в якому Росія і західні держави гарантували Україні, що якщо вона відмовиться від своєї ядерної зброї, то отримає гарантії щодо своєї безпеки, свого національного суверенітету, територіальної цілісності. І подивіться, що сталося. І це, як ви знаєте, також зробили союзники по НАТО. Отже, гарантії – це лише другий тест, щоб не думати, що вони не пройшли перший», – сказав Гойсґен.

Дипломат зазначив, що підтримка українського народу союзниками залишається дуже сильною, але зробленого на саміті у Вільнюсі «просто недостатньо» й «підтримка України потребує набагато більшого». Він вважає, що надання озброєння має відбуватися швидше, щоб український наступ був успішним і «тоді Путін сяде за стіл переговорів».

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Нагадаємо, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України.

Як повідомлялося, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте, невідомо коли.