Голова Верховної Ради прийняв у себе представників ЛГБТК+ спільноти (фото)

Стефанчук: Для нас важливо зберігати відкритий і відповідальний діалог щодо питань, які стосуються людини, її гідності, приватного життя та рівності прав

Сторони розібрали положення резонансного законопроєкту №15150

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч із представниками ЛГБТК+ спільноти. Головною темою спілкування став масштабний законопроєкт №15150, який передбачає глобальне оновлення (рекодифікацію) Цивільного кодексу України та раніше викликав жваві дискусії серед громадськості, бізнесу та юридичної спільноти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Руслана Стефанчука.

Спікер парламенту опублікував світлини із зустрічі та наголосив на важливості інклюзивного підходу під час підготовки фундаментального законодавства країни. Основний фокус розмови був зосереджений на пропозиціях до доопрацювання тексту проєкту нового Цивільного кодексу, який у квітні вже було ухвалено парламентом у першому читанні. Представники ЛГБТК+ організацій висловили власне бачення та зауваження щодо правового регулювання сімейних, майнових та особистих немайнових прав громадян.

фото: Руслан Стефанчук

За словами спікера, для керівництва Верховної Ради є принциповим збереження прозорого суспільного діалогу в таких сенситивних сферах.

фото: Руслан Стефанчук

«Для нас важливо зберігати відкритий і відповідальний діалог щодо питань, які стосуються людини, її гідності, приватного життя та рівності прав», – підкреслив Руслан Стефанчук.

фото: Руслан Стефанчук

Очільник парламенту запевнив, що всі надані під час зустрічі пропозиції від громадського сектору будуть ретельно та фахово вивчені профільною робочою групою під час підготовки документу до другого читання.

Водночас Руслан Стефанчук окреслив чіткі рамки, яким мають відповідати майбутні законодавчі зміни. За його словами, доопрацювання відбуватиметься з обов'язковим урахуванням:

Конституції України (зокрема статті 51, яка визначає засади шлюбу);

сталої правової практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ);

сучасних загальноєвропейських правових стандартів;

досягнення необхідного балансу інтересів усередині українського суспільства.

Спікер висловив вдячність учасникам зустрічі за конструктивний підхід та готовність до фахової юридичної роботи над тисячами правок, які надійшли до законопроєкту.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є одним з ініціаторів проєкту нового Цивільного кодексу України, повідомив, що до документа вже подано 15 328 поправок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис спікера у Facebook.

«15 328 поправок подано до проєкту Цивільного кодексу. З одного боку, ніби їх кількість вражає. Але з іншого боку: Кодекс складається з майже 2 тис. статей, тож арифметично – по сім-вісім поправок на статтю, що ніби й небагато. У нас були законопроєкти, де кількість поправок до однієї статті визначалася сотнями», – написав Стефанчук.

До слова, петиція з проханням не допустити ухвалення оновленого Цивільного кодексу, зареєстрована на сайті президента України, за добу зібрала понад 25 тис. голосів, необхідних для її розгляду.