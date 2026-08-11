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Зеленський призначив представника України при Організації чорноморського економічного співробітництва

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський призначив представника України при Організації чорноморського економічного співробітництва
Президент призначив представника України при ОЧЕС
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський призначив генконсула в Стамбулі Георгія Філатова представником України при ОЧЕС

Президент України Володимир Зеленський призначив Генерального консула України в Стамбулі Георгія Філатова Представником України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) за сумісництвом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідний указ №718/2026 від 11 серпня.

«Призначити генерального консула України в Стамбулі Філатова Георгія Олександровича представником України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за сумісництвом», – зазначається в документі.

Георгій Філатов поєднуватиме свої обов'язки очільника українського Генерального консульства в Туреччині із представництвом національних інтересів України у регіональній міжурядовій організації.

Хто такий Георгій Філатов?

З червня 2026 року Філатов обіймає посаду Генерального консула України в Стамбулі
З червня 2026 року Філатов обіймає посаду Генерального консула України в Стамбулі
фото: Укрінформ

Георгій Філатов – Генеральний консул України в Стамбулі (Туреччина). Офіційно обійняв посаду влітку 2026 року, отримавши консульський патент із рук міністра закордонних справ України Андрія Сибіги 7 червня 2026 року. 

Має вищу освіту, закінчив Фізико-технічний інститут Дніпропетровського національного університету (нині – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

З 2007 по 2015 рік він обіймав різні інженерні та науково-дослідні посади у ракетно-космічній галузі України. На початку 2015 року розпочав роботу в Міністерстві закордонних справ України на посаді другого секретаря відділу міжнародних фінансових інституцій Управління економічного співробітництва.

З вересня 2015 року по грудень 2022 року дипломат працював другим секретарем з економічних питань у Посольстві України в Турецькій Республіці. Наприкінці 2022 року Георгій Філатов перейшов до Офісу Президента України, де пройшов шлях від заступника завідувача відділу торговельно-економічного співробітництва Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності до аналогічної посади в профільній структурі Департаменту з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства, в якій працював до кінця 2024 року.

Наприкінці 2024 року його призначили заступником директора Департаменту міжнародної безпеки та оборони МЗС України, де він працював до червня 2026 року. З червня 2026 року Георгій Філатов обіймає посаду Генерального консула України в Стамбулі.

Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив із посад чотирьох надзвичайних і повноважних послів України. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Свої посади залишили:

  • Василь Кирилич – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Хорватія;
  • Володимир Шкуров – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Албанія;
  • Олег Герасименко – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чорногорії;
  • Марко Чучук – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ісламській Республіці Пакистан.

Відповідні укази глава держави підписав 6 серпня.

Теги: Володимир Зеленський указ

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