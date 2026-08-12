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Свириденко може очолити «Нафтогаз»: названо ймовірні терміни призначення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Свириденко може очолити «Нафтогаз»: названо ймовірні терміни призначення
Каденція уряду Свириденко тривала майже рік – з 17 липня 2025 року до 15 липня 2025 року
фото: пресслужба Свириденко

Наразі обов’язки голови правління НАК «Нафтогаз України» виконує Сергій Федоренко

Колишня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко може очолити НАК «Нафтогаз України» ближче до весни 2027 року. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерела, пише «Главком».

За даними видання, спочатку Свириденко можуть ввести до складу правління «Нафтогазу», після чого покласти на неї обов’язки голови правління. Остаточно керівника компанії призначає наглядова рада.

Інформацію про можливе призначення також оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, наглядова рада «Нафтогазу» вже зібрала необхідну кількість голосів для призначення Свириденко.

Водночас офіційного рішення про призначення наразі немає. «Нафтогаз», його наглядова рада та уряд не підтверджували цю інформацію. Наразі обов’язки голови правління НАК «Нафтогаз України» виконує Сергій Федоренко.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів після зустрічі з тодішньою прем'єркою Юлією Свириденко, а 14 липня Верховна Рада підтримала відставку її уряду у повному складі. Як відомо, Свириденко очолювала уряд із липня 2025 року. 

До слова, Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Як повідомляв «Главком», новопризначений прем’єр-міністр Сергій Корецький задекларував виплати від НАК «Нафтогаз України», яку він раніше очолював.

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Теги: Юлія Свириденко кадрові зміни Нафтогаз України

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