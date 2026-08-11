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Зеленський запросив президентку Коста-Рики до України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський запросив президентку Коста-Рики до України
Зеленський та Лаура Фернандес Дельгадо обговорили потенціал для співпраці між двома країнами
фото: Офіс президента

Президенти домовилися, що команди попрацюють над можливим форматом зустрічі на рівні лідерів

Глава України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Коста-Рики Лаурою Фернандес Дельгадо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Цінуємо, що Коста-Рика з нами й під час голосувань за резолюції на Генеральній Асамблеї ООН, і в роботі над поверненням українських дітей, яких викрала Росія, і в притягненні РФ до відповідальності за її злочини, зокрема злочин агресії», – Володимир Зеленський.

Лідери обговорили потенціал для співпраці між двома країнами. «Є багато різних сфер, у яких партнерство України та Коста-Рики може принести хороші результати. Коста-Рика зацікавлена в українському досвіді у сфері безпеки», – наголосив Офіс президента.

Президенти домовилися, що команди попрацюють над можливим форматом зустрічі на рівні лідерів. Зеленський запросив Лауру Фернандес Дельгадо приїхати до України, а вона – президента України до Коста-Рики.

До слова, у 2023 році Коста-Рика приєдналася до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії РФ проти України.

Теги: Володимир Зеленський Офіс президента

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