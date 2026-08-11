Зеленський запросив президентку Коста-Рики до України

Зеленський та Лаура Фернандес Дельгадо обговорили потенціал для співпраці між двома країнами

Президенти домовилися, що команди попрацюють над можливим форматом зустрічі на рівні лідерів

Глава України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Коста-Рики Лаурою Фернандес Дельгадо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Цінуємо, що Коста-Рика з нами й під час голосувань за резолюції на Генеральній Асамблеї ООН, і в роботі над поверненням українських дітей, яких викрала Росія, і в притягненні РФ до відповідальності за її злочини, зокрема злочин агресії», – Володимир Зеленський.

Лідери обговорили потенціал для співпраці між двома країнами. «Є багато різних сфер, у яких партнерство України та Коста-Рики може принести хороші результати. Коста-Рика зацікавлена в українському досвіді у сфері безпеки», – наголосив Офіс президента.

Президенти домовилися, що команди попрацюють над можливим форматом зустрічі на рівні лідерів. Зеленський запросив Лауру Фернандес Дельгадо приїхати до України, а вона – президента України до Коста-Рики.

До слова, у 2023 році Коста-Рика приєдналася до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії РФ проти України.