Зеленський призначив посла у Федеративній Республіці Сомалі
Юрій Токар поєднуватиме обов'язки посла в Кенії із дипломатичною місією в Сомалі
Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія Юрія Токаря послом у Федеративній Республіці Сомалі за сумісництвом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідний указ №717/2026 від 11 серпня.
«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія Токаря Юрія Любомировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Федеративній Республіці Сомалі за сумісництвом», – зазначається у тексті документа.
Дипломат поєднуватиме обов'язки очільника українського представництва в Кенії із дипломатичною місією в Сомалі, продовжуючи роботу над розширенням української присутності та зміцненням зв'язків із країнами Африканського континенту.
Що відомо про Юрія Токаря?
Юрій Токар народився у Львові, де закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні відносини». Свою кар`єру починав з посади аташе і третього секретаря відділу США і Канади Четвертого територіального Управління/Департаменту двостороннього співробітництва МЗС України. Працював у різних посольствах світу. В тому числі й консулом Генерального консульства України в Любліні.
Також Юрій Токар керував консульським підрозділом Посольства України в Сполучених Штатах Америки. А з 2022 року був Генеральним консулом України у Вроцлаві. 21 липня 2025 року Володимир Зеленський призначив його послом України в Республіці Кенія.
Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив із посад чотирьох надзвичайних і повноважних послів України. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.
Свої посади залишили:
- Василь Кирилич – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Хорватія;
- Володимир Шкуров – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Албанія;
- Олег Герасименко – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чорногорії;
- Марко Чучук – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ісламській Республіці Пакистан.
Відповідні укази глава держави підписав 6 серпня.
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