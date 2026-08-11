Зеленський призначив посла у Федеративній Республіці Сомалі

Юрій Токар поєднуватиме обов'язки посла в Кенії із дипломатичною місією в Сомалі

Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія Юрія Токаря послом у Федеративній Республіці Сомалі за сумісництвом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідний указ №717/2026 від 11 серпня.

«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія Токаря Юрія Любомировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Федеративній Республіці Сомалі за сумісництвом», – зазначається у тексті документа.

Дипломат поєднуватиме обов'язки очільника українського представництва в Кенії із дипломатичною місією в Сомалі, продовжуючи роботу над розширенням української присутності та зміцненням зв'язків із країнами Африканського континенту.

Що відомо про Юрія Токаря?

Токар працював у різних посольствах світу фото: Світлана Мялик

Юрій Токар народився у Львові, де закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні відносини». Свою кар`єру починав з посади аташе і третього секретаря відділу США і Канади Четвертого територіального Управління/Департаменту двостороннього співробітництва МЗС України. Працював у різних посольствах світу. В тому числі й консулом Генерального консульства України в Любліні.

Також Юрій Токар керував консульським підрозділом Посольства України в Сполучених Штатах Америки. А з 2022 року був Генеральним консулом України у Вроцлаві. 21 липня 2025 року Володимир Зеленський призначив його послом України в Республіці Кенія.

Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив із посад чотирьох надзвичайних і повноважних послів України. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Свої посади залишили:

Василь Кирилич – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Хорватія;

Володимир Шкуров – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Албанія;

Олег Герасименко – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чорногорії;

Марко Чучук – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ісламській Республіці Пакистан.

Відповідні укази глава держави підписав 6 серпня.