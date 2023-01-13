Головне за ніч: відновлення житла українців та тривожні новини із Соледара

За даними ISW, українські сили більше не підтримують організовану оборону у Соледарі

«Главком» зібрав головні новини ночі 13 січня. Володимир Зеленський запевнив, що тільки через United24 зібрано вже близько пів мільярда грн., які підуть на відновлення житла українців. Також за даними ISW, українські сили більше не підтримують організовану оборону у Соледарі.

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Спецтрибунал щодо агресії Росії

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова анонсувала винесення на голосування в Генеральній Асамблеї ООН резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Про це Джапарова сказала на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо верховенства права в міжнародних відносинах.

«Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію про створення трибуналу, яку ми збираємося винести на розгляд Генеральної Асамблеї», – зазначила вона.

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Перша заступниця голови МЗС наголосила, що «право сили, яке Росія варварськи практикує щодо України, дає чіткий сигнал усім присутнім у цій залі: ніхто більше не перебуває у безпеці».

«Якщо країна, яка зловживає правами та привілеями постійного члена Ради Безпеки, нападає на іншу державу-члена ООН, це означає лише одне – безпека зруйнована, міжнародний мир поставлений під сумнів, верховенство права брутально порушується», – зазначила Джапарова.

Неспокійна ніч у Херсоні

У Херсоні в ніч проти 13 січня пролунали вибухи. Про це повідомляли місцеві пабліки та соцмережі.

Херсонці чули, як працює артилерія між правим та тимчасово окупованим лівим берегом Херсонської області. Офіційної інформації поки що немає.

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Жителів закликали якомога далі перебувати від вікон, а якщо чути вибухи, сховатися за стіною.

Українці отримають гроші на відновлення житла

Загальна сума благодійних внесків, які зібрали завдяки державній фандрейзинговій платформі United24, сягнула понад 10 млрд грн. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, 12 січня.

«Відбулось сьогодні й відкриття нового напряму в нашій державній благодійній платформі United24. Цей напрям – відбудова України. Тобто це генерація коштів для відновлення, зокрема, житла для українців на територіях, які постраждали від російських ударів та окупації.

Зеленський запевнив, що станом на цей день тільки через United24 зібрано вже близько пів мільярда грн. від людей із понад ста країн – для відновлення житла.

«Це відчутна допомога і місцевим громадам, і державі. Загалом же завдяки державній фандрейзинговій платформі зібрано вже понад 10 млрд грн. І я дякую всім, хто долучився до зборів United24», – сказав Зеленський.

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США намагаються ліквідувати діяльність ПВК «Вагнера»

Сполучені Штати працюють над тим, щоб припинити діяльність ПВК «Вагнера» по всьому світу. Про це заявив радник Держдепартаменту США Дерек Чолле.

«Я не знаю, чи є побоювання (у Сербії – «Главком»), ми говорили про наші побоювання, і ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи з урядом тут, у Белграді, та в інших місцях, де ПВК «Вагнера» активна, щоб покласти кінець її діяльності», – заявив Чолле.

За його словами, у Держдепартаменті США уважно стежать за тим, що ПВК «Вагнера» прагне вербувати найманців із Сербії та інших країн, і цього не можна допустити. Чолле також закликав Сербію запровадити санкції проти Росії.

«Ми вважаємо, що країни мають підписатися під санкціями у зв'язку з тим, що дії Росії мають бути не лише засуджені, а й покарані. Росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні дати зрозуміти, що така поведінка неприйнятна», – додав він.

Аналітики ISW підтвердили захоплення Росією Соледара

Російські сили, ймовірно, контролюють весь Соледар. Однак захоплення всього міста не стане важливою подією в оперативному значенні і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, українські сили більше не підтримують організовану оборону у Соледарі. Війська РФ, ймовірно, витіснили українські сили із західної околиці міста.

Аналітики зазначили, що Генштаб ЗСУ 12 січня здебільшого не повідомляв про те, що українські сили відбили російські атаки на Соледар порівняно зі зведеннями днем раніше.

Російські джерела стверджували, що російські сили зачищають Соледар.