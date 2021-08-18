Кримська платформа під загрозою. «Велика сімка» перейнялась іншою проблемою

Дати екстреного саміту щодо Афганістану збіглись з часом проведення міжнародного заходу в Україні

На наступному тижні, з 23 по 29 серпня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір скликати віртуальну зустріч лідерів країн «Великої сімки» (G7) через ситуацію в Афганістані. Про це інформує пресслужба Білого дому.

Очікується, що зустріч має відбутися найближчим часом, однак точна дата не називається.

Зустріч лідерів країн-учасників саміту G7 пройде в режимі відеоконференції найближчим часом через захоплення влади талібами.

«Політики домовилися організувати віртуальну зустріч лідерів G7 на наступному тижні для обговорення загальної стратегії і підходу», – відзначили в адміністрації американського президента Джо Байдена.

Нагадаємо, радник п'ятого Президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у своєму блозі у Telegram пише, що події в Афганістані та падіння прозахідного уряду затьмарять інші питання інформаційного та політичного порядку денного світу в найближчій перспективі. Тому існує високий ризик відходу на другий план та зниження міжнародної уваги до України.

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