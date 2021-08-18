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    Кримська платформа під загрозою. «Велика сімка» перейнялась іншою проблемою

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    Політики домовилися організувати віртуальну зустріч&nbsp; - Кримська платформа під загрозою. «Велика сімка» перейнялась іншою проблемою
    Політики домовилися організувати віртуальну зустріч 
    Фото з відкритих джерел

    Дати екстреного саміту щодо Афганістану збіглись з часом проведення міжнародного заходу в Україні

    На наступному тижні, з 23 по 29 серпня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір скликати віртуальну зустріч лідерів країн «Великої сімки» (G7) через ситуацію в Афганістані. Про це інформує пресслужба Білого дому.

    Очікується, що зустріч має відбутися найближчим часом, однак точна дата не називається.

    Зустріч лідерів країн-учасників саміту G7 пройде в режимі відеоконференції найближчим часом через захоплення влади талібами.

    «Політики домовилися організувати віртуальну зустріч лідерів G7 на наступному тижні для обговорення загальної стратегії і підходу», – відзначили в адміністрації американського президента Джо Байдена.

    Нагадаємо, радник п'ятого Президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у своєму блозі у Telegram пише, що події в Афганістані та падіння прозахідного уряду затьмарять інші питання інформаційного та політичного порядку денного світу в найближчій перспективі. Тому існує високий ризик відходу на другий план та зниження міжнародної уваги до України.

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    Теги: Велика сімка Борис Джонсон Костянтин Єлісєєв
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    Кримська платформа під загрозою. «Велика сімка» перейнялась іншою проблемою