США та Україна близькі до укладання мирної угоди – Трамп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
скриншот з відео Білого дому

Президент США висловив сподівання, що угода про завершення війни буде скоро підписана

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Білого дому.

Американський лідер заявив, що він закінчив «вісім воєн за девʼять місяців». «І ми працюємо над фінальною. Це непросто, але ми завершимо й цю війну. Минулого місяця загинуло 25 тис. солдатів – українців і росіян. Я думаю, що ми наближаємося до угоди й скоро це стане зрозуміло. Раніше я вважав, що війну можна буде швидко завершити, але тепер бачу, що це складніше. Водночас ми маємо прогрес», – заявив він.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним.

Водночас Білий дім запевнив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію. «Є кілька делікатних, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами», – написала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом 27 листопада, щоб завершити проєкт мирної угоди. Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував візит президента України до США для фінальних домовленостей із американським президентом.

