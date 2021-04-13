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    «Іноземне підприємство «1+1». У ДУСі розповіли про вартість перевезення дверей з Банкової

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    25 березня&nbsp;двері принесли до студії програми &laquo;Право на владу&raquo; на каналі &laquo;1+1&raquo; - «Іноземне підприємство «1+1». У ДУСі розповіли про вартість перевезення дверей з Банкової
    25 березня двері принесли до студії програми «Право на владу» на каналі «1+1»
    Скріншот фото: ТСН / YouTube

    Вартість перевезення дверей з Банковій до студіїукраїнського телеканалу склала 2 373,06 грн

    В Державному управлінні справами надали відповідь на запит народного депутата Володимира Ар’єва щодо перевезення пошкоджених дверей з Банкової до студії українського телеканалу. Про це Ар’єв повідомив в Facebook.

    «Банкова надіслала мені відповіді щодо гастролюючих дверей. Як і обіцяв – публікую. Поки читав, ридав. Гуморески їм вдаються. Тут вони беззаперечні лідери», – написав нардеп.

    Зокрема, в Державному управлінні справами повідомили, що «демонтаж вхідних дверей здійснено його працівниками без фінансових втрат».

    Вартість перевезення склала 2 373,06 грн.

    «2 373,06 гривні. Оплату послуг буде здійснено згідно з договором, укладеним цією організацією з Іноземним підприємством «1+1 Продакшн», – також йдеться в відповіді ДУС.

    Нагадаємо, 20 березня, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

    25 березня двері принесли до студії програми «Право на владу» на каналі «1+1». Ведуча Наталія Мосейчук заявила, що це «жертва протестів, і слава богу, це жертва не жива».

    Теги: ДУС Офіс президента перевезення
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