Результат атаки на іранський завод із виробництва «Шахедів» показали на фото із космосу

Супутникові знімки свідчать, що наразі мова про знищення заводу з виробництва Shahed-136 не йде

Фото свідчать про відсутність руйнувань

З’явилися супутникові знімки території іранського заводу з виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 та інших безпілотників, у місті Ісфахан. Про це повідомляє видання Defense Express.

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Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що саме це підприємство було атаковане 28 січня близько 23:30 за місцевим часом. Хоча офіційно міноборони Ірану повідомило лише про невдалу атаку неназваного військового підприємства, додавши, що використовувалися міні-дрони у кількості трьох одиниць.

Водночас на супутниковому знімку SkySat від компанії Planet Labs, який був зроблений вже після атаки 29 січня о 10:10 за місцевим часом, жодних руйнувань не помічено.

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Для порівняння можна навести знімок від 26 листопада минулого року. За цей період на підприємстві було побудовано ще два ангари. Останнє пов'язують із тим, що Іран намагається масштабувати виробництво дронів.

Таким чином супутникові знімки цілком красномовно говорять про те, що наразі мова про знищення, чи будь-яке значне ушкодження саме заводу з виробництва Shahed-136 не йде.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробних заводах.

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Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою – один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших «потрапили до оборонних пасток і вибухнули».

«Жертв внаслідок невдалої атаки немає, покрівля цеху має незначні ушкодження, що не призвело до перебоїв у роботі обладнання та виконання задач комплексу», – розповіли в іранському міністерстві про наслідки однієї з атак.

Наразі жодна країна чи організація не взяла на себе відповідальність за атаку об’єктів іранської військової інфраструктури.

Проте ЗМІ повідомляють, що Ізраїль розпочав проведення військової спеціальної операції в Ірані.

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Раніше ізраїльський президент Іцхак Герцог закликав Євросоюз боротися із силами пітьми в особі Ірану. Герцог назвав Тегеран силою зла, оскільки Іран не лише публічно закликає до повного знищення Ізраїля, а й «вбиває своїх власних співгромадян, які вимагають свободи і людських і громадянських прав».