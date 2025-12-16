Український президент підтримав ідею «різдвяного перемир'я» на фронті

Президент підкреслив, що багато речей залежить від політичної волі Кремля

Президент України Володимир Зеленський прокоментував для журналістів ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про перемир'я на Різдво. Зеленський зазначив, що будь-яке припинення вогню Київ буде підтримувати, пише «Главком».

Зеленський наголосив, що не може відповідати за Росію, але як президент України «безумовно підтримує ідею» перемир'я на різвяні свята.

«Я вважаю, що енергетичне перемир'я – нормально, будь-яке. Будь-який ceasefire ми будемо підтримувати. Ми підтримуємо в цілому і Європу, і США в кроках щодо закінчення війни. Багато речей, напевно, залежить від політичної волі Росії. Але окремо хочу сказати, що багато речей залежить від наших напрацювань щодо документів», – сказав глава української держави.

За інформацією Bild, на переговорах у Берліні обговорювався сценарій, при якому мирна угода може бути досягнута вже до Різдва.

Раніше прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі не ведеться жодних обговорень щодо можливого «новорічного перемир’я» в зоні бойових дій.