Історія м’яча із автографом Зеленського отримала продовження

Власник команди з американського футболу «Індіанаполіс Колтс» Джим Ерсей пообіцяв показати придбаний ним бейсбольний м’яч із автографом президента України Володимира Зеленського усім бажаючим. Про купівлю «єдиного відомого бейсбольного м’яча, підписаного Зеленським» Ерсей повідомив у Twitter.

Бізнесмен зазначив, що частина коштів, заплачених ним за новий експонат своєї колекції, піде на допомогу Україні.

Added to my @IrsayCollection yesterday at auction, the only known baseball signed by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy during a visit to NY in 2019. A portion of proceeds going to Ukrainian relief.

Пізніше на Twitter-сторінці колекції Ерсея з’явилося повідомлення про те, що цей «неймовірно рідкісний м’яч» буде виставлений на загальний огляд 3 червня у Нью-Йорку. Виставка колекції Джима Ерсея, частиною якої і став підписаний Зеленським бейсбольний снаряд, відкрита для усіх бажаючих, вхід на виставку безкоштовний.

Newly added to "The Jim Irsay Collection" is this incredibly rare Volodymyr Zellenskyy signed baseball that the Ukrainian President had signed during a visit to New York in 2019. We'll be displaying it, at our FREE June 3rd exhibition in New York City. ~ https://t.co/6NiUSYaVF2 pic.twitter.com/ypppZrZ77x