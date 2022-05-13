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    Історія м’яча із автографом Зеленського отримала продовження

    М'яч із автографом Володимира Зеленського виставлять на безкоштовній виставці у Нью-Йорку 3 червня - Історія м’яча із автографом Зеленського отримала продовження
    М'яч із автографом Володимира Зеленського виставлять на безкоштовній виставці у Нью-Йорку 3 червня
    фото із соцмереж

    Бейсбольний м’яч з автографом президента України купив американський бізнесмен

    Власник команди з американського футболу «Індіанаполіс Колтс» Джим Ерсей пообіцяв показати придбаний ним бейсбольний м’яч із автографом президента України Володимира Зеленського усім бажаючим. Про купівлю «єдиного відомого бейсбольного м’яча, підписаного Зеленським» Ерсей повідомив у Twitter.

    Бізнесмен зазначив, що частина коштів, заплачених ним за новий експонат своєї колекції, піде на допомогу Україні.

    Пізніше на Twitter-сторінці колекції Ерсея з’явилося повідомлення про те, що цей «неймовірно рідкісний м’яч» буде виставлений на загальний огляд 3 червня у Нью-Йорку. Виставка колекції Джима Ерсея, частиною якої і став підписаний Зеленським бейсбольний снаряд, відкрита для усіх бажаючих, вхід на виставку безкоштовний.

    Автограф Зеленського виставлятиметься разом із речами, які належали президентам США Томасу Джефферсону та Абрахаму Лінкольну, письменнику Ернесту Гемінґвею, музикантам Джиму Моррісону, Джиму Гендріксу та Полу Маккартні, актору Сільвестру Сталлоне, боксеру Мухаммеду Алі.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що бейсбольний м’яч з підписом президента України Володимира Зеленського був проданий на аукціоні в США за $50 тис.

    Теги: росія окупанти США війна Нью-Йорк Володимир Зеленський Україна аукціон окупація #stoprussia
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    Історія м’яча із автографом Зеленського отримала продовження