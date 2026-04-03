Єгипет не прийматиме зерно з окупованих територій України – Зеленський

За словами українського лідера, Каїр зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільником Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Він повідомив, що Каїр більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Зеленський наголосив, що Єгипет зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України. «Також Єгипет готовий докласти зусилля для досягнення достойного миру. Домовилися, що міністри закордонних справ будуть контактувати», – розповів український президент.

«Крім того, політики обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, а також її вплив на світовий ринок нафти. Я поінформував про наші зустрічі та домовленості з країнами регіону. Україна має значний потенціал для військово-технічного співробітництва, і ми готові працювати в цьому напрямі також і з Єгиптом», – каже він.

Володимир Зеленський та Абдель-Фаттах ас-Сісі Говорили й про інші сфери для розвитку двосторонньої співпраці між країнами. «Будемо над цим працювати», – додав глава держави.

Нагадаємо, війна на Близькому Сході та критична посуха в аграрних регіонах Сполучених Штатах Америки стали головними драйверами подорожчання української пшениці.

Як відомо, Білорусь разом з Росією бере активну участь у незаконному вивезенні сільгосппродукції з тимчасово окупованих територій України оминаючи міжнародні санкції. Так, у 2025 році звідти було вивезено понад 2 млн тонн зернових культур. Виявляється, що крадену українську сировину спочатку везуть на білоруські заводи. Там її змішують із місцевим врожаєм і легалізують для подальшого експорту на світові ринки під брендом «Made in Belarus».

До слова, упродовж 2023-2024 років російська компанія «Ника», власники якої також виробляють БпЛА, експортувала до Туреччини понад 54 тис. тонн пшениці, вивезеної з окупованого Маріуполя. Частина цієї продукції потрапила до турецької компанії Erisler – структури зі столітньою історією та учасниці Всесвітньої продовольчої програми ООН.