Суд продовжив арешт Медведчука

Утримання політика під вартою продовжили до 19 вересня

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Його утримуватимуть під вартою до 19 вересня. Про це повідомила пресслужба суду.

«Слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В.В.» – йдеться в повідомленні.

Раніше генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що одна із справ проти Медведчука перебуває на стадії судового розгляду. Ще одна – на стадії досудового розслідування.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука. Нещодавно СБУ повідомила, що суд наклав арешт на додаткові активи Медведчука та Марченко, які управлялися з Росії.