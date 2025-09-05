Україна вперше повернула з-за кордону мільйони, вкрадені через корупційну схему

Розслідування НАБУ і САП встановило, що поліграфкомбінат закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами

Близько 163 млн грн надійде до держбюджету України від французької компанії

Понад 3,3 млн євро (близько 163 млн грн) надійде до державного бюджету від французької компанії, яка дотична до корупційної справи щодо ДП «Поліграфкомбінат «Україна». Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземний суб'єкт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі. Розслідування НАБУ і САП встановило, що поліграфкомбінат закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку, а колишній директор державного підприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.

Загалом у провадженні повідомлено про підозру вісьмом особам. Як відомо, ексдиректору ДП «Поліграфкомбінат «Україна» було оголошено підозру через схему одержання надприбутків від використання державних символів.

Схема стосується авторських прав на елементи дизайну (стилізований тризуб і мапу України) у закордонних паспортах, ID-картках тощо. Свого часу ці захисні елементи розробила французька компанія. Вона використовувала їх у виробництві голограм для бланків українських документів. В обмін на це компанія отримувала можливість постачати свою продукцію держпідприємству.

За даними слідства, ексдиректор ДП «Поліграфкомбінат «Україна» вимагав від французької компанії перереєструвати ці авторські права на підконтрольну йому естонську компанію. Так, естонська фірма отримувала роялті за використання захисного дизайну, навіть після звільнення чиновника з посади.