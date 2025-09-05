Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна вперше повернула з-за кордону мільйони, вкрадені через корупційну схему

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна вперше повернула з-за кордону мільйони, вкрадені через корупційну схему
Розслідування НАБУ і САП встановило, що поліграфкомбінат закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами
фото з відкритих джерел

Близько 163 млн грн надійде до держбюджету України від французької компанії

Понад 3,3 млн євро (близько 163 млн грн) надійде до державного бюджету від французької компанії, яка дотична до корупційної справи щодо ДП «Поліграфкомбінат «Україна». Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземний суб'єкт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі. Розслідування НАБУ і САП встановило, що поліграфкомбінат закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку, а колишній директор державного підприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.

Загалом у провадженні повідомлено про підозру вісьмом особам. Як відомо, ексдиректору ДП «Поліграфкомбінат «Україна» було оголошено підозру через схему одержання надприбутків від використання державних символів.

Схема стосується авторських прав на елементи дизайну (стилізований тризуб і мапу України) у закордонних паспортах, ID-картках тощо. Свого часу ці захисні елементи розробила французька компанія. Вона використовувала їх у виробництві голограм для бланків українських документів. В обмін на це компанія отримувала можливість постачати свою продукцію держпідприємству.

За даними слідства, ексдиректор ДП «Поліграфкомбінат «Україна» вимагав від французької компанії перереєструвати ці авторські права на підконтрольну йому естонську компанію. Так, естонська фірма отримувала роялті за використання захисного дизайну, навіть після звільнення чиновника з посади.

Читайте також:

Теги: НАБУ корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розмір застави для Іллі Вітюка (по центру) становить 9 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Вітюку
Вчора, 19:18
Приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у родини високопосадовця СБУ
«Помста з боку НАБУ та САП». Служба безпеки прокоментувала підозру Вітюку
2 вересня, 18:39
Високопосадовця Служби безпеки підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні
НАБУ і САП викрили високопосадовця Служби безпеки на незаконному збагаченні
2 вересня, 18:04
У розпал великої війни хмельницькі посадовці і власник фірми влаштували розтрату коштів на закупівлі модульної вбиральні, вважає прокуратура
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох Війна і бізнес
27 серпня, 14:30
За словами Руслана Кравченка, наразі підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
22 серпня, 13:21
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
13 серпня, 23:49
Міський голова Вишгорода підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення
Прокуратура повторно через суд вимагає відсторонити мера Вишгорода від посади
12 серпня, 16:58
За Гайдая внесли заставу «фізичні особи», за Мишанського – військовослужбовці Національної гвардії
Ексглава Луганської ОВА та полковник Нацгвардії вийшли під заставу
7 серпня, 22:15
У липні за колишнього віцепремʼєра було внесено заставу у 120 млн грн
Апеляція залишила в силі запобіжний захід для Чернишова
7 серпня, 15:16

Економіка

Україна вперше повернула з-за кордону мільйони, вкрадені через корупційну схему
Україна вперше повернула з-за кордону мільйони, вкрадені через корупційну схему
Збільшення вантажник залізничних тарифів. Глава «Укрметалургпрому» попередив про катастрофу
Збільшення вантажник залізничних тарифів. Глава «Укрметалургпрому» попередив про катастрофу
Чехія щорічно виділятиме Україні 40 млн євро на відновлення
Чехія щорічно виділятиме Україні 40 млн євро на відновлення
До Києва прибула місія МВФ
До Києва прибула місія МВФ
Кінцева ціна для українського бізнесу у серпні була на рівні ЄС
Кінцева ціна для українського бізнесу у серпні була на рівні ЄС
Стажування у Болгарії і Великобританії. Як «Метінвест Політехніка» тамує кадровий голод найбільшої компанії в Україні
Стажування у Болгарії і Великобританії. Як «Метінвест Політехніка» тамує кадровий голод найбільшої компанії в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
4818
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
4378
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
2011
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1758
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua