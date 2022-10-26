Яка мета дезінформації Росії про «брудну бомбу»: роз'яснення Резнікова

Резніков відкинув усі звинувачення Росії, щодо застосування «брудної бомби»

Звинувачення Росії щодо підготовки Україною застосування «брудної бомби» є частиною нового етапу кампанію з дезінформації цивілізованого світу. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News.

Очільник оборонного відомства України відкинув усі звинувачення Росії.

«Вони намагаються таким чином заблокувати надання пакетів будь-якої допомоги Україні. Вони також прагнуть створити чергову нагоду для використання вже з їхнього боку будь-якої ядерної загрози», – заявив Резніков.

Разом з тим Резніком зазначив, ЗСУ довели, що Росія – це насправді не друга армія світу, що це «паперовий тигр». За його словами, до вторгнення багато столиць були впевнені, що воно буде стрімким, і Україна впаде за 72 години. Що парламент, уряд та президент будуть захоплені чи втечуть до Європи.

«Ми довели, що у нас був інший сценарій. Ми завдали їм поразки, ми відкинули їх і продовжуємо перемагати. Ми довели, що Росія – це насправді не друга армія світу, що це «паперовий тигр», – заявив він.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.