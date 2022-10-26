Головна Країна Політика
search button user button menu button

Яка мета дезінформації Росії про «брудну бомбу»: роз'яснення Резнікова

Альона Боженко
glavcom.ua
Яка мета дезінформації Росії про «брудну бомбу»: роз'яснення Резнікова
Резніков назвав мету дезінформації Росії про «брудну бомбу»
фото: ICTV

Резніков відкинув усі звинувачення Росії, щодо застосування «брудної бомби»

Звинувачення Росії щодо підготовки Україною застосування «брудної бомби» є частиною нового етапу кампанію з дезінформації цивілізованого світу. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News.

Очільник оборонного відомства України відкинув усі звинувачення Росії.

«Вони намагаються таким чином заблокувати надання пакетів будь-якої допомоги Україні. Вони також прагнуть створити чергову нагоду для використання вже з їхнього боку будь-якої ядерної загрози», – заявив Резніков.

Разом з тим Резніком зазначив, ЗСУ довели, що Росія – це насправді не друга армія світу, що це «паперовий тигр». За його словами, до вторгнення багато столиць були впевнені, що воно буде стрімким, і Україна впаде за 72 години. Що парламент, уряд та президент будуть захоплені чи втечуть до Європи.

«Ми довели, що у нас був інший сценарій. Ми завдали їм поразки, ми відкинули їх і продовжуємо перемагати. Ми довели, що Росія – це насправді не друга армія світу, що це «паперовий тигр», – заявив він.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.

Теги: армія міністр Міноборони росія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путіна та Шойгу мають судити, як військових злочинців
«Брудна» бомба імені Шойгу-Путіна
Вчора, 10:48
Російський міністр оборони заявив, що Україна нібито хоче застосувати «брудну бомбу»
«Брудна бомба» повертається. Що означають нові лякалки Москви
24 жовтня, 20:23
Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй провела закрите засідання на прохання РФ
«Брудна бомба» України. Рада безпеки ООН провела закрите засідання на запит Росії, – Reuters
Сьогодні, 03:24

Політика

Яка мета дезінформації Росії про «брудну бомбу»: роз'яснення Резнікова
Яка мета дезінформації Росії про «брудну бомбу»: роз'яснення Резнікова
Зеленський провів переговори з новим британським прем'єром Сунаком: що обговорили
Зеленський провів переговори з новим британським прем'єром Сунаком: що обговорили
Німеччина передасть Україні ще дві системи MARS II та гаубиці Panzerhaubitze
Німеччина передасть Україні ще дві системи MARS II та гаубиці Panzerhaubitze
Провели важливі перемовини. Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром
Провели важливі перемовини. Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром
Ми сильно переоцінюємо воєнні можливості Ізраїлю – посол 
Ми сильно переоцінюємо воєнні можливості Ізраїлю – посол 
Стало відомо, чий досвід використає Україна під час реінтеграції Криму
Стало відомо, чий досвід використає Україна під час реінтеграції Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
725K
Головне за ніч: білоруси вже на території України, Байдена закликають до переговорів з РФ
300K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
37K
«Хоч стій, хоч падай». Депутат Держдуми висміяв Конашенкова
27K
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
26K
Відомий бізнесмен пропонує українцям ставити пам’ятники Путіну
25K
ЗМІ хитрим способом підрахували справжню кількість мобілізованих у РФ

Новини

«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
24 жовтня, 07:30

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту