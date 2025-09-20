Головна Країна Політика
search button user button menu button

Єрмак та Рубіо скоординували позиції перед зустріччю президентів України та США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Єрмак та Рубіо скоординували позиції перед зустріччю президентів України та США
Єрмак та Рубіо скоординували позиції перед зустріччю президентів України та США
фото: t.me/ermaka2022

Єрмак та Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Подробиці Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі, пише «Главком».

Розмова відбулась напередодні зустрічі президентів України та Сполучених Штатів у Нью-Йорку.

«Подякував американській стороні за послідовну й конструктивну підтримку, спрямовану на припинення російської війни проти України», – написав Єрмак.

Єрмак та Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України, а також розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах.

«Разом з Марко Рубіо відзначили важливість майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа як частини постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення справедливого миру», – підсумував глава Офісу президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня візьме участь в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

«Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями.

Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку.

Я би хотів отримати для себе саме ці сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні», – президент розповів, що буде говорити Трампу і що очікує почути у відповідь.

Читайте також:

Теги: Андрій Єрмак Марко Рубіо переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генсек НАТО прокоментував питання гарантій для України
Генсек НАТО розраховує на «конкретні результати» щодо гарантій безпеки для України
4 вересня, 08:11
Рубіо вважає, що USAID «давним-давно вийшло з-під контролю»
Рубіо заявив, що США закривають агентство USAID
30 серпня, 02:19
Макрон: Якщо це не буде виконано до понеділка, вважаю, що це знову означатиме, що Путін обдурив президента Трампа
Макрон: Якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським до 1 вересня, він обдурить Трампа
30 серпня, 01:29
Пєсков зазначив, що Росія нібито зберігає готовність до переговорів
Пєсков назвав умову для зустрічі Путіна із Зеленським
29 серпня, 13:29
Пенс вважає, що Конгрес США може «загнати Путіна в глухий кут», негайно ухваливши нові санкції
Колишній віцепрезидент США закликав Трампа ухвалити санкції проти РФ
27 серпня, 04:49
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
25 серпня, 19:36
Зеленський зазначив, що команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою майбутніх гарантій безпеки
Зеленський розповів, коли будуть готові напрацювання щодо гарантій безпеки
23 серпня, 16:30
Затягувати мирні переговори можна скільки завгодно
Чому перспективи діалогу з Путіним примарні
22 серпня, 18:18
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»
21 серпня, 03:37

Політика

Єрмак та Рубіо скоординували позиції перед зустріччю президентів України та США
Єрмак та Рубіо скоординували позиції перед зустріччю президентів України та США
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів трьох європейських держав
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів трьох європейських держав
Колишній спецпредставник США з питань України розповів, у чому Путін обманює Трампа
Колишній спецпредставник США з питань України розповів, у чому Путін обманює Трампа
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Віктор Ющенко заявив про необхідність наступу на Москву
Віктор Ющенко заявив про необхідність наступу на Москву
Делегація України візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН
Делегація України візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua