Єрмак та Рубіо скоординували позиції перед зустріччю президентів України та США

Єрмак та Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Подробиці Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі, пише «Главком».

Розмова відбулась напередодні зустрічі президентів України та Сполучених Штатів у Нью-Йорку.

«Подякував американській стороні за послідовну й конструктивну підтримку, спрямовану на припинення російської війни проти України», – написав Єрмак.

Єрмак та Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України, а також розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах.

«Разом з Марко Рубіо відзначили важливість майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа як частини постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення справедливого миру», – підсумував глава Офісу президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня візьме участь в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

«Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями.

Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку.

Я би хотів отримати для себе саме ці сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні», – президент розповів, що буде говорити Трампу і що очікує почути у відповідь.