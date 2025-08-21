Головна Світ Політика
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
скриншот з відео

Як відомо, глава російського МЗС з’явився в Анкориджі у світшоті з написом «СССР»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пояснив свій вибір одягу на саміт на Алясці, повідомляє «Главком». Лавров одразу ж привернув увагу фотографів у Анкориджі, коли спустився з трапа літака в кофті з великим написом «СССР».

Лавров каже, що бачив у соціальних мережу критику щодо того, що він одягнув светр з написом «СССР» на саміт в Алясці.

«Мені здається, що тут ні про яку імперськість, ні про які імперські наміри, не йшлося. Справа в тому, що є історія, і що цю історію треба берегти, у тому числі, якщо хочете, з легким гумором», – каже він.

Як відомо, Лавров прибув на Аляску напередодні запланованих переговорів між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним у світшоті з написом «СССР». 

У соцмережах розкритикували такий одяг на тлі зустрічі, яка має вивести Росію з дипломатичної ізоляції. Светр, як підкреслюють у соцмережах, може бути сприйнятий як навмисна провокація та відсилання до історичних подій, зокрема до продажу Аляски Сполученим Штатам у 1867 році.

Нагадаємо, російська делегація журналістів, яка прибула на Аляску для висвітлення зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, зіткнулася з незвичними умовами: їх розмістили не в готелі, а на місцевому стадіоні. Цю ситуацію бурхливо обговорюють у соцмережах, а деякі деталі цього престуру викликають особливий резонанс. П

Як повідомили росЗМІ, посилаючись на інформацію від головного редактора пропагандистського телеканалу RT Маргарити Симоньян, під час перельоту журналістів годували котлетами по-київськи.

Своєю чергою, 

Організатори зустрічі пояснили нестандартні умови для преси високою завантаженістю готелів Аляски у дні проведення міжнародних переговорів. У соцмережах бурхливо обговорюють не лише «кулінарну іронію долі» з котлетами по-київськи, але й незвичайні умови, в яких опинилися представники російських ЗМІ, що прибули висвітлювати важливу подію.

Теги: Сергій Лавров СССР переговори Аляска

