Як відомо, глава російського МЗС з’явився в Анкориджі у світшоті з написом «СССР»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пояснив свій вибір одягу на саміт на Алясці, повідомляє «Главком». Лавров одразу ж привернув увагу фотографів у Анкориджі, коли спустився з трапа літака в кофті з великим написом «СССР».

Лавров каже, що бачив у соціальних мережу критику щодо того, що він одягнув светр з написом «СССР» на саміт в Алясці.

«Мені здається, що тут ні про яку імперськість, ні про які імперські наміри, не йшлося. Справа в тому, що є історія, і що цю історію треба берегти, у тому числі, якщо хочете, з легким гумором», – каже він.

Sergey Lavrov on his now-iconic "USSR" sweater he wore to the Alaska summit.



"There was no attempt to revive an imperial mindset with that, as some in the West are saying.



There is just history, and history has to be preserved - if I may - with a light sense of irony." pic.twitter.com/XD5s1273Bn — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) August 19, 2025

Як відомо, Лавров прибув на Аляску напередодні запланованих переговорів між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним у світшоті з написом «СССР».

У соцмережах розкритикували такий одяг на тлі зустрічі, яка має вивести Росію з дипломатичної ізоляції. Светр, як підкреслюють у соцмережах, може бути сприйнятий як навмисна провокація та відсилання до історичних подій, зокрема до продажу Аляски Сполученим Штатам у 1867 році.

Нагадаємо, російська делегація журналістів, яка прибула на Аляску для висвітлення зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, зіткнулася з незвичними умовами: їх розмістили не в готелі, а на місцевому стадіоні. Цю ситуацію бурхливо обговорюють у соцмережах, а деякі деталі цього престуру викликають особливий резонанс. П

Як повідомили росЗМІ, посилаючись на інформацію від головного редактора пропагандистського телеканалу RT Маргарити Симоньян, під час перельоту журналістів годували котлетами по-київськи.

Своєю чергою,

Організатори зустрічі пояснили нестандартні умови для преси високою завантаженістю готелів Аляски у дні проведення міжнародних переговорів. У соцмережах бурхливо обговорюють не лише «кулінарну іронію долі» з котлетами по-київськи, але й незвичайні умови, в яких опинилися представники російських ЗМІ, що прибули висвітлювати важливу подію.