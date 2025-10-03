Чи вплинув шатдаун у США на постачання зброї Україні? МЗС зробило заяву

Уперше з 2019 року у США розпочався урядовий шатдаун

Зупинка роботи американського уряду через відсутність консенсусу щодо бюджету не позначилася на військовій допомозі Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

Посадовець прокоментував публікацію в The Telegraph про побоювання щодо зупинки допомоги Україні. «Неправда. Переговори щодо дронової угоди між Україною і США тривають, як було заплановано, і постачання продовжують надходити», – написав він.

Нагадаємо, у США уряд призупинив роботу. Політичний параліч настав на тлі заяв президента Дональда Трампа, який пригрозив скасувати програми, що підтримуються демократами, і звільнити ще більше федеральних службовців, якщо уряд припинить роботу.

Адміністрація наполягає, що скорочення є неминучими наслідками того, що демократи «зупинили роботу уряду». Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що президент доручив виявити, де можна провести скорочення.

Як писав The Telegraph, переговори між Києвом та Вашингтоном про військову допомогу та співпрацю у сфері дронів були поставлені на паузу після того, як уряд США припинив роботу через відсутність угоди щодо держбюджету. Сотні тисяч федеральних службовців відправлені у відпустку, і зустрічі з українськими представниками нібито зірвалися.