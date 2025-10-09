Головна Світ Політика
Трамп впевнений, що закінчить війну в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп впевнений, що закінчить війну в Україні
Трамп: Ми врегулювали сім війн. Ми близькі до врегулювання восьмої
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп заявив, що питання відносин із РФ можна буде вирішити дипломатичним шляхом

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося завершити сім воєнних конфліктів і він упевнений, що з часом зможе врегулювати ситуацію з Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі американський президент висловив переконання, що питання відносин із Москвою можна буде вирішити дипломатичним шляхом.

«Ми врегулювали сім війн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Думаю, зрештою ми владнаємо ситуацію з Росією», – зазначив Дональд Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України може виявитися навіть складнішим, ніж досягнення миру на Близькому Сході. 

Трамп зазначив, що угода про мир на Близькому Сході вже близька до укладення. За його словами, після того як у цьому регіоні загинули «десятки мільйонів людей», з’явився шанс на припинення війни.

Водночас американський президент наголосив, що бойові дії між Росією та Україною тривають. Минулого тижня, за його словами, було вбито 7 812 осіб, переважно військових.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що «майже прийняв рішення» про передачу Україні ракет Tomahawk. 

За словами Трампа, рішення про відправлення ракет «практично ухвалено», однак він хоче спершу переконатися, як саме Україна їх використовуватиме.

«Думаю, я хочу з’ясувати, що вони з ними зроблять, куди відправлять, мабуть. Мені потрібно було б поставити це запитання», – зазначив він.

Як відомо, Володимир Зеленський просив дозволу у США на продаж ракет Tomahawk. У разі отримання такої зброї українські військові будуть бити по енергетичних та військових об'єктах РФ у відповідь на удари по українській інфраструктурі.

За словами президента, Трамп підтримав удари України по енергетиці та військових об'єктах РФ, якщо вона буде бити по енергосистемі України. Ракета Tomahawk має дальність 2500 км, що більше, ніж будь-яка зброя, яку західні країни передавали Україні.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвіддані для здійснення ударів ракетами вглиб російської території. Це перший випадок, коли США надають сприяння українським ударам по енергетичних об’єктах в глибокому тилу Росії, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції.

До слова, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.

