Візит Сі Цзіньпіна в Москву є тривожним сигналом про підтримку Росії – Пентагон

Хоча наразі не йдеться про надання Пекіном летальної зброї Москві, зустріч Сі з російським лідером по суті стала демонстрацією підтримки Путіна

Зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним і підписання документів про двостороннє партнерство означають тривожний сигнал про підтримку КНР Росії. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Палати представників США, пише Укрінформ

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«Візит Сі до Путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки (Росії – ред.)», – сказав він.

Також Остін звернув увагу, що, хоча поки що немає свідчень про надання Пекіном летальної зброї Москві, візит Сі та його зустріч із російським лідером фактично стали демонстрацією підтримки Путіна, що саме по собі є дуже тривожним.

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Яу зазначив глава Пентагону, якщо Китай надасть матеріальну підтримку російській стороні, це потенційно вплине на продовження конфлікту та розширить його вплив не лише в масштабах регіону, але й у всьому світі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.

До слова, Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України.