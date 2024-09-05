Матвій Бідний очолив Міністерство молоді та спорту

Після відставки Вадима Гутцайта Матвій Бідний був призначений тимчасовим виконувачем обов’язки міністра молоді та спорту

За призначення Матвія Бідного проголосувало 239 нардепів

Верховна Рада погодила призначення Матвія Бідного міністром молоді та спорту, до цього він був виконувачем обов’язків. Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.

За призначення Матвія Бідного проголосувало 239 нардепів.

«Колеги з «Голосу» зауважили, що найближчі родичі нового міністра мають російські паспроти і бізнес з країною- агресором. Марʼяна, так розумію, пішла до міністра це зʼясовувати. Й голосувала «за», - написала Ірина Геращенко.

За словами Геращенко, Марʼяна Безугла пішла до міністра зʼясовувати інформацію про наявність російських паспортів у найближчих родичів Бідного фото: Ірина Геращенко, Telegram

Що відомо про Матвія Бідного

Освіта

2001 – закінчив Національний університет фізичного виховання та спорту України за спеціальністю тренер-викладач.

2004 – закінчив Київський Національний Торговельно-Економічний Університет за спеціальністю фінанси підприємства.

2008 – закінчив Міжрегіональну Академію Управління Персоналом за спеціальністю комерційне право та трудове право.

2020 – закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю публічне управління та адміністрування.

Трудова діяльність

За даними Мінспорту, Матвій Бідний за свою кар’єру встиг попрацювати тренером ДП «Фаворит-С» (Київ), помічником керівника ТОВ «Юридична компанія „Сетра“», менеджером з продажу тощо.

У 2016 році працював помічником-консультантом неназваного народного депутата України. За даними «Чесно», у 2006-2007 роках був помічником тодішнього народного депутата Андрія Портнова.

В інтерв’ю BBC Україна Бідний розповідав, що познайомився із Портновим, коли працював у фітнес-клубі тренером, а політик прийшов до нього тренуватися як клієнт. Портнов запропонував йому «практику», оскільки Бідний тоді навчався на юридичному факультеті. За словами Бідного, після того, як Портнов перестав займатися у нього, їхні відносини перервалися.

За даними ЗМІ, друга дружина Бідного — Вікторія Дашутіна — є донькою ексдепутата від «Партії регіонів» Григорія Дашутіна, якому оголосили підозру в посібництві РФ. Матвій Бідний казав, що не мав із тестем близьких відносин і «кожен має відповідати за свої вчинки».

У 2016-2020 роках Бідний директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту в міністерстві.

З 15 липня 2020 призначений на посаду заступника міністра молоді та спорту України. Після відставки Вадима Гутцайта призначений тимчасовим виконувачем обов’язки міністра молоді та спорту.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов про призначення нових міністрів в діючий уряд Дениса Шмигаля. Голосування планується 5 вересня. Про це стало відомо із посилання на проєкти постанов.

Як відомо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу президента. Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

До слова, на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром. Також депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.