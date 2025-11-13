Кабмін повідомив, як отримати «зимову тисячу»

За словами премʼєрки, скористатися грошима можна до 30 червня 2026 року

З 15 листопада громадяни, які перебувають в Україні, можуть подати заявку на отримання 1 тис. грн

Уряд схвалив механізм виплати 1 тис. грн у межах зимової допомоги українцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Кабінету міністрів Юлію Свириденко.

Зазначається, що з суботи, 15 листопада, до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку у «Дії» на 1000 грн. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини.

Як отримати кошти

Кошти можна отримати, подавши заявку в один із двох способів:

у застосунку «Дія» – після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку «Національний кешбек». Витратити можна буде комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.

у відділенні Укрпошти – виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.

Доки потрібно скористатися грошима

Скористатися грошима можна до 30 червня 2026 року. За словами Свириденко, мета програми – охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі і закрити базові потреби.

Нагадаємо, уряд затвердив виплату одноразової грошової допомоги розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета «Зимова підтримка». Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-переселенці, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

Раніше Юлія Свириденко прокоментувала анонсовану президентом цьогорічну програму «зимової підтримки» для українців та відповіла на звинувачення у популізмі. Свириденко під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком», зазначила: задача держави допомагати тим, хто перебуває у скруті, і не завжди ті, хто очікують підтримки від держави, і ті, хто критикують такі рішення влади, перетинаються в реальному житті.