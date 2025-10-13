Очільниця дипломатії ЄС прибула до Києва

У понеділок, 13 жовтня, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас прибула до Києва. Про це вона повідомила у соцмережі Х, передає «Главком».

«Українці надихають світ своєю мужністю. Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні я перебуваю в Києві для проведення переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за військові злочини», – написала Кая Каллас.

Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас висловила думку, що війна в Україні може тривати ще кілька років.

Також головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир. Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами.