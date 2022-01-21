Канада надасть Україні кредит до $120 млн

Прем'єр-міністр Канади наголосив, що вони продовжують вивчати інші варіанти надання фінансової та іншої підтримки Україні

Позику спрямують на заходи для протистояння Росії

Канада надасть Україні кредит у розмірі до $120 млн на тлі численних спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це у п'ятницю заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише Globalnews.

«Росія прагне дестабілізувати Україну, в тому числі й економічно. Цей кредит допоможе підтримати економічну стійкість України», – зазначив Трюдо.

Крім того, прем'єр-міністр Канади наголосив, що вони продовжують вивчати інші варіанти надання фінансової та іншої підтримки Україні.

Повідомляється, що Канада також запропонувала надати грант на технічну допомогу в розмірі до $6 млн для підтримки реалізації кредиту. Представники України та Канади зустрінуться найближчим часом, аби обговорити умови кредиту та терміни його реалізації.

«Ми завжди були другом України, ми завжди будемо поруч із необхідною підтримкою», – додав Трюдо.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою привітав рішення Канади виділити $120 млн доларів на допомогу Україні.

«Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами», – написав глава держави у Twitter.

Як відомо, Великобританія виділить Україні кредит на розвиток Військово-морських сил. Також Президент Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія виділить понад £1 млрд фунтів стерлінгів ($1,3 млн) на підтримку України.

Крім того, цього року Литва надасть Україні військову допомогу на суму близько €1 млн.

Раніше Сполучені Штати Америки та Державна прикордонна служба України домовились про спільні проєкти, на реалізацію яких США виділять Україні $24,5 млн.

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