Ще одна країна зафіксувала рекордну інфляцію

У Канаді такий стрибок цін востаннє був 30 років тому

У Канаді впродовж останніх 12 місяців спостерігаються найвищі за три десятиліття темпи інфляції. Про це із посиланням на дані Статистичного бюро Канади пише CBC News.

«Індекс споживчих цін у грудні в річному вимірі зріс на 4,8% на тлі того, що швидке здорожчання продуктів харчування зумовило найшвидше зростання вартості життя з 1991 року», – йдеться у публікації.

Зазначається, що продовольство зросло в ціні на 5,7%, що є найбільшим річним приростом з 2011 року.

За даними Статистичного бюро, ціни на свіжі продукти штовхають вгору два основні фактори – «несприятливі погодні умови в аграрних регіонах та проблеми із ланцюжком постачання».

До слова, у грудні інфляція в США виросла, у річному вимірі, на 7%, свідчать дані Міністерства праці США. Це найшвидший темп з 1982 року.

Нагадаємо, у грудні 2021 року інфляція у Великобританії сягнула максимуму за останні 30 років. Індекс споживчих цін виріс до 5,4% у річному вимірі проти 5,1% у листопаді.

Крім того, інфляція у Німеччині прискорилася до максимуму за 28 років.

Як повідомлялося, темпи інфляції у 2022 році значною мірою залежатимуть від розвитку ситуації на енергетичних ринках та подальшого перебігу пандемії.

У вересні річна інфляція в країнах єврозони зросла з 3% у серпні до 3,4% – максимуму з вересня 2008 року. За даними Євростату, причиною прискорення інфляції стало різке зростання цін на енергоносії, зокрема ціни на газ перевищила $1 тис./куб (17,4% проти 15,4% у серпні) та на промислові товари (2,1% порівняно з 2,6% у серпні).

Раніше аналітик Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки Ігор Дейсан спрогнозував, якою буде інфляція у 2022 році.

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