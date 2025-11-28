Головна Країна Політика
Обшуки у Єрмака: журналіст FT повідомив, у межах якої справи їх проводять

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Обшуки у Єрмака: журналіст FT повідомив, у межах якої справи їх проводять
фото: УП, Офіс президента

Журналіст: Обшуки в Єрмака, пов’язані з масштабним розслідуванням ймовірних корупційних махінацій в українському енергетичному секторі

Обшуки в очільника Офісу президента України Андрія Єрмака, які проходять 28 листопада, пов’язані з операцією «Мідас». Про це повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер, передає «Главком».

«Мої джерела повідомляють, що обшуки в київському будинку Андрія Єрмака, глави адміністрації президента (України Володимира) Зеленського, пов’язані з розслідуванням «Мідас» – масштабним розслідуванням ймовірних корупційних махінацій в українському енергетичному секторі», – написав Міллер на своїй сторінці в соцмережі Х.

Нагадаємо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі будуть згодом.

До слова, голова Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос прокоментував чутки про особу на прізвисько Алі Баба, яка згадується у плівках розслідування в справі «Мідас» і про те, що цією людиною нібито є керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. На це Кривонос відповів, що не може ні підтвердити, ні спростувати подібні заяви.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Теги: НАБУ Андрій Єрмак Операція «Мідас»

