Клімкін йде у політичну відпустку і збирає команду



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Павло Клімкін назвав нинішню ситуацію в політиці бардаком і сказав, що настав час будувати справжню політичну команду

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що йде у «політичну відпустку».

«Будь-які внутрішні дискусії мають посилювати нас і послаблювати Росію. Тому незалежно від того, які рішення прийме Верховна Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення йти у відпустку. Вважаю, що це буде чесно і правильно. Але не просто у відпустку, а в політичну відпустку», - заявив він у відеозверненні на Facebook.

Він окремо наголосив, що Україна могла потрапити у російську пастку в ситуації щодо вимог Росії по звільненню захоплених українських моряків. Нагадаємо, 25 червня Росія направила Україні ноту про виконання наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, але моряків не звільнила. В Кремлі вимагають від України визнати, що справедливість вироку російського суду, і щоб наші моряки продовжували відбувати покарання в Україні. Наш МЗС назвав це «цинічною пропозицією» і відмовились від неї. Після цього президент Зеленський різко розкритикував Клімкіна, одна із претензій – що МЗС нічого не повідомило про ноту РФі нашу відповідь їм.

«Ми всі говоримо одним голосом, вимагаючи у Росії негайного і безумовного звільнення всіх наших моряків, всіх політичних в’язнів, всіх заручників. Але одночасно розуміємо, яку пастку нам намагалася підлаштувати Росія, зганьбити наших моряків, вдавати, що вони скоїли якісь злочини, судити їх за російськими законами, фундаментально послабити нашу позицію щодо окупованого Криму, фундаментально послабити нашу позицію щодо судових позовів, за якими Росія муситиме заплатити мільярди», - заявив міністр Клімкін.

Нинішню ситуацію він назвав бардаком і закликав приєднуватись до його команди.

«Оскільки в півсили працювати не можу і саме зараз прийшов час будувати справжню політичну команду. Всім, кому не подобається сучасний політичний бардак, адресую заклик – приєднуйтесь, почуємось», - сказав міністр в кінці свого звернення.

Нагадаємо, Верховна Рада вже близько місяця не може звільнити Павла Клімкіна. 1 липня Комітет Верховної ради у закордонних справах переніс розгляд звільнення Клімкіна та призначення Пристайка на 9 липня.

27 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман порадив президенту Володимиру Зеленському закликати міністра закордонних справ Павла Клімкіна написати заяву на відпустку на кілька місяців. «Я готовий виконати свої повноваження як прем'єр міністра і внести будь-яку кандидатуру на посаду першого заступника міністра закордонних справ, який буде виконувати обов'язки. Але цю кандидатуру нехай запропонує президент», - порадив Гройсман.