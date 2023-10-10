Дружина Клюєва рятує статки в Україні, суди всіляко сприяють

Поки Андрій Клюєв переховується в Росії, його дружина Жанна при підтримці вправних юристів переписує цінну нерухомість та інше родинне майно

Тільки за останній рік дружина підсанкційного політика «витягнула» з-під арешту дорогу земельну ділянку та квартиру

Дружина колишнього глави Адміністрації президента України за часів експрезидента Віктора Януковича, бізнесмена Андрія Клюєва, Жанна Клюєва по крупинці рятує нажиті роками статки. Про те, як дружина колишнього топпосадовця рятує роками нажите, розповів «Главком» у матеріалі «Реванш Клюєва. Акомпанує… Антикорупційний суд».

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Нагадаємо, що в Україні Андрій Клюєв перебуває у розшуку. Правоохоронці звинувачують ексчиновника в організації виведення понад 195 млн грн бюджетних коштів на користь приватних підприємств. Для цього експосадовець залучив на той момент голову Державного агентства України з інвестицій та інновацій Олександра Тарана. За версією правоохоронців, Клюєв організував заволодіння та розтрату бюджетних коштів на користь підприємств, де експосадовець мав істотну частку. Зокрема, ВАТ «Завод напівпровідників» отримав 170 млн грн, АТ «ВКП «Металіст» – 3,28 млн грн, ТОВ «Рекуперація свинцю» – 22 млн грн. Стосовно цього епізоду Спеціалізована антикорупційна прокуратура днями зробила заяву: у середині жовтня вона скерує обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Цей злочин підпадає під кваліфікацію частини 5 статті 191 Кримінального кодексу, за що передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Отже, поки Клюєв переховується в Росії, його дружина Жанна при підтримці вправних юристів переписує цінну нерухомість та інше родинне майно. Дружина скандального політика один за одним виводить активи з-під судових арештів. А допомагає у цьому Вищий антикорупційний суд. Мета плану абсолютно чітка – виставити віп-підозрюваного жебраком, з якого у разі вироку суду не буде що стягувати у дохід держави.

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Так, наприклад, наприкінці вересня 2023 року Вищий антикорупційний суд взяв і скасував арешт земельної ділянки площею 0,6 га, що в елітному селі Козин під Києвом. Власником ділянки у реєстрі записано Андрія Клюєва.

Вищий антикорупційний суд скасував арешт 60 соток землі в Козині, що під Києвом витяг із судової ухвали

Згадану земельну ділянку було арештовано у лютому 2023 року у рамках кримінального провадження, де фігурує ексвисокопосадовець.

Земельна ділянка під Києвом повертається до сім’ї Клюєвих

У травні захист Клюєва почав спроби обнулити ситуацію. Проте апеляційна інстанція не пристала на аргументи юристів колишнього політика. І пояснила: арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації у разі ухвалення вироку у цій справі.

Суддя Київського апеляційного суду Дар’я Таргоній 19 липня 2023 року винесла зміни до судового рішення семирічної давнини! За наполяганням… Жанни Клюєвої, дружини соратника Януковича. Як повідомляв «Главком», у травні 2016 року столична апеляція затвердила мирову угоду про поділ майна Жанни і Андрія Клюєвих. Офіційно заможна пара не стала розлучатися. Проте, за словами Жанни Клюєвої, яка була позивачем у цій справі, вони з чоловіком проживають окремо і не можуть самостійно поділити нажите майно. Отже, Феміда визнала за дружиною Клюєва право власності на будинок площею 2,3 тис. кв. м, вісім земельних ділянок загальною площею 9,73 га, дві квартири і три автівки. Натомість Андрій Клюєв вдовольнився цінними паперами австрійської компанії SLAV Handel Vertretung und Beteiligung AG номінальною вартістю 575 тис. євро, що зберігаються на депозитному рахунку в UniCredit Bank в Австрії.

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Через шість років з часу рішення про поділ майна Жанна Клюєва попросила Київський апеляційний суд… внести уточнення. Мовляв, земельна ділянка площею один гектар (це одна із семи ділянок, які відійшли дружині Клюєва) у Козині, відображена у рішенні від 2016 року, насправді складається з двох ділянок: 0,4 га (кадастровий номер 3223155400:05:114:0094) і 0,6 га (кадастровий номер 3223155400:05:114:0092).

дані кадастрової карти

Апеляційний суд дослухався до позивачки і вніс зміни. Це відкрило шлях для скасування арешту земельної ділянки площею 0,6 га в антикорупційному суді. Що і, зрештою, відбулося. Варто наголосити: земля у Козині є вартісною. Наприклад, на вулиці Солов’яненка, де розташована ділянка Клюєвих, продавець 30 соток під житлову забудову нині править $120 тис. Тобто ціна однієї сотки землі там становить $4 тис.

Разом із тим, інші земельні ділянки Клюєва, житловий будинок та автомобіль Mercedes-benz SL 55, 2004 року випуску досі під арештом, який було накладено ще у січня 2015 року. Проте Жанна Клюєва весною 2023-го з допомогою адвокатів здійснила спробу через суд одержати доступ і до цих активів. Тоді це було невдало. Проте у липні цього року Клюєва та її юристи отримали ще одну перемогу. Вищий антикорупційний суд зняв арешт з квартири Жанни Клюєвої. Його було накладено у березні 2016 року у кримінальній справі її чоловіка Андрія Клюєва. Адвокат дружини експолітика стверджував, що нерухомість куплена у 2007 році, тобто задовго до скоєння можливих протиправних дій підозрюваним Клюєвим. Також захисник переконував слідчого суддю, що арештоване майно є серед переліку активів, які столична апеляція закріпила за Жанною Клюєвою у справі про поділ майна.

Слідчий суддя Ярослав Шкодін, ухвалюючи рішення на користь дружини Клюєва, зауважив: арешт може бути накладено на частину цієї квартири, оскільки нерухомість є спільним майном позивача та підозрюваного. На момент публікації матеріалу правоохоронці не оскаржували рішень антикорупційного суду, щоб запобігти виведенню з-під арешту майна Клюєва.

Нагадаємо, що одним зі стовпів режиму Віктора Януковича завжди був Андрій Клюєв. За часів президентства Януковича Клюєв обіймав посади першого віцепрем’єр-міністра і секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Він відігравав ключову роль у розгоні учасників Євромайдану, який врешті й закінчився поваленням Януковича та усунення Партії регіонів з політичного Олімпу. Сам Клюєв, як і його шеф, у 2014-му накивав п’ятами до Росії, де й досі мешкає.

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Остання публічна згадка про цього діяча датується 3 жовтням 2023 року. Ряд російських ЗМІ повідомили, що Клюєва шпиталізовано до московської лікарні у важкому стані. За даними анонімного російського телеграм-каналу, у нього начебто було діагностовано двобічну пневмонію, медики ввели пацієнта у медикаментозну кому і підключили до апарату штучної вентиляції легень.