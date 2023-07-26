У Криму лунають вибухи, чути пуски ракет. Окупанти підняли в небо авіацію (відео)

Сьогодні, 26 липня, у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи та стрілянина. Про «бавовну» повідомляють у Красноперекопську, а в Севастополі та Балаклаві, крім них, повідомляють і про стрілянину та пуски ракет. Про це пише Telegram-канал «Кримський вітер».

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У Красноперекопську повідомляють про вибухи. Окупанти підняли в небо авіацію. «Щось незрозуміле твориться в Красноперекопську. Чути вибухи, літають гелікоптери та літаки», – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, за останні кілька днів Збройні сили України знищили три великі склади російської армії в тимчасово окупованому Криму. Як каже ексдепутат Держдуми Сергій Марков, вибухи були такої сили, що довелося відселяти людей із селищ та зупиняти рух трасою А-291 «Таврида».