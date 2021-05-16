Контроль над кордоном. Німеччина назвала фундаментальний пункт виконання Мінських домовленостей
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен не виключає, що Росію можна взяти «довгою облогою»
Контроль над кордоном із Російською Федерацією – головний для України пункт виконання Мінських домовленостей. «Це є проблема, і вона – одна з найбільших». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
Разом із тим, із документів, які просочилися в російські ЗМІ, випливає, що спочатку Україна має ухвалити закон про амністію бойовиків, відкоригувати закон про особливості нині окупованих територій і проведення виборів. І все це без контролю за кордоном.
«Міжнародні перемовини – це дуже непроста річ. Це часто репетиція перед домовленостями, потім ще одна репетиція, ще одна і так далі. Врешті-решт хтось втомлюється, зважує ризики, розуміє невідворотність прийнятих рішень – і сторони доходять до якихось результатів», – зазначила дипломат.
За словами Анки Фельдгузен, шлях «довгої облоги» у перемовинах із Росією колись може виявитись успішним. У будь-якому разі, такий канал комунікації, як переговори, є дуже важливим.
Також дипломат пояснила, чому Німеччина не може ігнорувати думку Росії.
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