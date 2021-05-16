  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Контроль над кордоном. Німеччина назвала фундаментальний пункт виконання Мінських домовленостей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Проблема контролю над спільним кордоном із Росією є дуже важливою для України, переконана&nbsp;Анка Фельдгузен - Контроль над кордоном. Німеччина назвала фундаментальний пункт виконання Мінських домовленостей
    Проблема контролю над спільним кордоном із Росією є дуже важливою для України, переконана Анка Фельдгузен
    Фото: dw.com

    Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен не виключає, що Росію можна взяти «довгою облогою»

    Контроль над кордоном із Російською Федерацією – головний для України пункт виконання Мінських домовленостей. «Це є проблема, і вона – одна з найбільших». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

    Разом із тим, із документів, які просочилися в російські ЗМІ, випливає, що спочатку Україна має ухвалити закон про амністію бойовиків, відкоригувати закон про особливості нині окупованих територій і проведення виборів. І все це без контролю за кордоном.

    «Міжнародні перемовини – це дуже непроста річ. Це часто репетиція перед домовленостями, потім ще одна репетиція, ще одна і так далі. Врешті-решт хтось втомлюється, зважує ризики, розуміє невідворотність прийнятих рішень – і сторони доходять до якихось результатів», – зазначила дипломат.

    За словами Анки Фельдгузен, шлях «довгої облоги» у перемовинах із Росією колись може виявитись успішним. У будь-якому разі, такий канал комунікації, як переговори, є дуже важливим.

    Також дипломат пояснила, чому Німеччина не може ігнорувати думку Росії.

    Читайте також інтерв'ю:

    Теги: Росія Німеччина Мінські угоди закон Україна кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies