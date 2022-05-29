Кремлівський бунт? The Washington Post описала другий фронт Путіна

Путін продовжує воювати з незгодою як своїх опонентів, так і прихильників

Очільник Кремля Володимир Путін має проблеми усередині політичної верхівки РФ: він зіштовхнувся з незадоволенням як своїх опонентів, так і прихильників.

Глава РФ відразу ж дав зрозуміти, що не хоче критики свого нападу на Україну. Наприклад, росіяни, які описують його так звану «спеціальну військову операцію» як вторгнення, можуть бути ув’язнені на строк до 15 років. Проте все частіше на поверхню спливає несхвалення його дій, пише The Washington Post.

Незадоволені як прихильники, так і опоненти. Перші стверджують, що Кремль був недостатньо агресивним. Багатьох шокував провал операції з форсування річки Сіверський Донець.

Дехто не боїться висловлювати невдоволення. Наприклад, російський дипломат Борис Бондарєв подав у відставку, заявивши, що йому дуже соромно за свою країну.

Нагадаємо, про заяву і відставку радника місії Росії при ООН у Женеві Бориса Бондарєва стало відомо 23 травня.

Він публічно засудив війну РФ проти України та розкритикував міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Бондарєв констатував, що у Росії більше не залишилося союзників через її агресивну політику, «а не через горезвісну русофобію», про яку постійно говорять на російському телебаченні.

До слова, раніше повідомлялося, що Збройні сили знищили приблизно 400 росіян на переправі через Сіверський Донець.

Нещодавно стало відомо, що російські депутати вимагають вивести війська з України (відео).

На Далекому Сході Росії опозиційні місцеві депутати виступили проти продовження «спеціальної військової операції» на території України.

Читайте також: