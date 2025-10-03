ЄС продовжив санкції проти Медведчука та його соратників

Європейський Союз продовжив обмеження для кума Путіна на рік

Рішення пов’язане з продовженням гібридної діяльності Росії

Рада ЄС продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній з Росії, які відповідальні за гібридні дестабілізуючі дії РФ за кордоном проти Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Індивідуальні обмежувальні заходи проти Росії продовжено до 9 жовтня 2026 року. Санкції застосовуються до 47 фізичних та 15 юридичних осіб, відповідальних за дестабілізаційні дії РФ за кордоном. Їхні активи заморожені, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм фінансові ресурси. Також фізичним особам заборонений в’їзд і транзит через територію ЄС.

Рішення пов’язане з продовженням гібридної діяльності Росії, зокрема втручанням в інформаційний простір ЄС та країн-партнерів, кібератаками й саботажем. Як відомо, у санкційному списку гібридних санкцій фігурують імена Віктора Медведчука і його соратників Артема Марчевського та Олега Волошина. Вони потрапили під обмеження за просування проросійської пропаганди, спрямованої проти ЄС та України.

Як повідомлялося, Європейський Союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Інша Україна» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.