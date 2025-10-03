Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС продовжив санкції проти Медведчука та його соратників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
ЄС продовжив санкції проти Медведчука та його соратників
Європейський Союз продовжив обмеження для кума Путіна на рік
фото з відкритих джерел

Рішення пов’язане з продовженням гібридної діяльності Росії

Рада ЄС продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній з Росії, які відповідальні за гібридні дестабілізуючі дії РФ за кордоном проти Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Індивідуальні обмежувальні заходи проти Росії продовжено до 9 жовтня 2026 року. Санкції застосовуються до 47 фізичних та 15 юридичних осіб, відповідальних за дестабілізаційні дії РФ за кордоном. Їхні активи заморожені, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм фінансові ресурси. Також фізичним особам заборонений в’їзд і транзит через територію ЄС.

Рішення пов’язане з продовженням гібридної діяльності Росії, зокрема втручанням в інформаційний простір ЄС та країн-партнерів, кібератаками й саботажем. Як відомо, у санкційному списку гібридних санкцій фігурують імена Віктора Медведчука і його соратників Артема Марчевського та Олега Волошина. Вони потрапили під обмеження за просування проросійської пропаганди, спрямованої проти ЄС та України.

Як повідомлялося, Європейський Союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Інша Україна» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію. 

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.

Читайте також:

Теги: Віктор Медведчук санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними журналістів, Валерій Туз, який супроводжував телеведучу, був «подвійним агентом» і співпрацював із СБУ
Як дружина Медведчука втекла з України. Розслідувачі оприлюднили нові подробиці
3 вересня, 20:36
Свириденко: Закликала наших партнерів і надалі спільно посилювати тиск, запровадивши жорсткі санкції проти «тіньового флоту» РФ
Свириденко закликала США та ЄС посилити санкції проти РФ
10 вересня, 00:57
США розглядають можливість заборони іранцям робити покупки в Costco під час засідання ООН
США можуть обмежити поїздки та покупки делегації Ірану в Нью-Йорку
5 вересня, 13:58
Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні
Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні
13 вересня, 04:14
Джонсон каже, що Конгрес не може діяти самостійно, без згоди президента Трампа
Конгрес США не ухвалить нових санкцій проти РФ без згоди Трампа
14 вересня, 22:17
Атакований Афіпський НПЗ
The Sun розповів, скільки грошей втратила РФ через атаки України по нафтогазових об’єктах
29 вересня, 00:19
США окремо накладає санкції на п'ять фізичних осіб та одну організацію, пов'язаних з Іранською організацією оборонних інновацій та досліджень
США запроваджує нові санкції проти Ірану за ядерну програму
Вчора, 06:49
Російські активи Дерипаски можуть піти на відшкодування збитків Raiffeisen
Російські активи Дерипаски підуть на відшкодування Raiffeisen
Сьогодні, 12:39
СБУ зі своїх джерел відомо, що влучання дрона сталося у насосну станцію №1, виникла пожежа
Дрони СБУ зупинили нафтоперекачувальну станцію за тисячу кілометрів від України
27 вересня, 17:58

Політика

ЄС продовжив санкції проти Медведчука та його соратників
ЄС продовжив санкції проти Медведчука та його соратників
Міністр культури Литви подав у відставку після того, як не зміг відповісти, чий Крим
Міністр культури Литви подав у відставку після того, як не зміг відповісти, чий Крим
Далекобійні дрони СБУ вразили один із найбільших НПЗ Росії за 1,4 тис. км (відео)
Далекобійні дрони СБУ вразили один із найбільших НПЗ Росії за 1,4 тис. км (відео)
Перша леді із пікселів: соцмережі обговорюють, навіщо Меланії Трамп цифровий двійник
Перша леді із пікселів: соцмережі обговорюють, навіщо Меланії Трамп цифровий двійник
Фінансування «стіни дронів» із фондів ЄС: Мерц відреагував на ідею
Фінансування «стіни дронів» із фондів ЄС: Мерц відреагував на ідею
Росія веде гібридну війну проти Данії – розвідка
Росія веде гібридну війну проти Данії – розвідка

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua