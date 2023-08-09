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«Путін хотів знищення держави, а отримає наше друге народження». Кучмі – 85

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Путін хотів знищення держави, а отримає наше друге народження». Кучмі – 85
Кучма досі залишається єдиним главою держави, якого обрали на другий термін
фото з відкритих джерел

Експрезидент відмовився від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки – зокрема, з боку Росії, яка згодом анексувала Крим і напала на Донбас

Сьогодні, 9 серпня, своє 85-річчя святкує другий президент України, політичний і державний діяч Леонід Кучма. Він був главою держави найдовше – 11 років. За час правління Кучми Крим отримав статус Автономної республіки, перший український астронавт відправився в космос, а економічні показники нашої країни в основному радували стабільністю.

За незалежність завжди потрібно бути готовим платити. Коли потрібно - кров'ю. У спокійніші часи - можна грошима, якщо не вистачило політичної мудрості та економічного розрахунку.

Леонід Кучма

Кучма – єдиний глава української держави, який пропрацював на своїй посаді два терміни
Кучма – єдиний глава української держави, який пропрацював на своїй посаді два терміни
фото: АР

Кучма народився в селі Чайкине Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Вищу освіту здобув у Дніпропетровському державному університеті, де закінчив фізико-технічний факультет за спеціальністю інженер-механік у галузі ракетної техніки.

Леонід Кучма ріс без батька, той загинув під час війни й вважався зниклим безвісти. Мати Кучми працювала в колгоспі й щосили тягнула трьох дітей, сім'я перебивалася з хліба на воду. З дитинства Кучма знав і що таке лихо, і що таке важка праця. Тільки через довгі роки, вже коли Кучма став президентом, місце поховання його батька встановили новгородські пошуковики.

Високу посаду, можна сказати, загальносоюзного значення, він зайняв вже у 28 років. Талановитого інженера-механіка призначили технічним керівником випробувань на космодромі Байконур.

Зі студентських років Леонід Кучма грає на гітарі та співає. Був у молодості лауреатом конкурсів авторської пісні. 

Кучма тішив громадськість музикою
Кучма тішив громадськість музикою
фото з відкритих джерел

У політику Леонід Кучма прийшов в 1990 році. Тоді він став народним депутатом СРСР, а пізніше – Верховної Ради вже незалежної України. У 1992-1993 роках очолював Кабінет міністрів.

Під час дострокових виборів у 1994-му році Кучма обігнав свого попередника Леоніда Кравчука. Хоча останній в першому турі виборів лідирував. Найбільше Кучму підтримували в Криму і Севастополі. Західна Україна була за Кравчука.

Коли я 1994 року прийшов, у нашій скарбниці хіба одні миші бігали.

Леонід Кучма

Інавгурація Леоніда Кучми
Інавгурація Леоніда Кучми
фото з відкритих джерел

До слова, перед черговими виборами 1999 року в автомобільній катастрофі загинув лідер Народного руху України В’ячеслав Чорновіл, якого теж розглядали як кандидата на посаду президента. Пізніше Леонідові Кучмі висувалися звинувачення у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, голови МВС Юрія Кравченка та міністра транспорту Георгія Кирпи. Всі ці справи були припинені за браком доказів.

Найгучніший скандал за часів його президентства – вбивство 2000 року журналіста Георгія Гонгадзе та подальший «касетний скандал», коли оприлюднили записи, буцімто зроблені в кабінеті президента, у яких ішлося про необхідність покарати журналіста.

Оприлюднення інформації про можливу причетність президента до цього злочину призвело до початку масових акцій, котрі вимагали відставки Кучми. Опозиція організувала акцію «Україна без Кучми». А Рада намагалася кілька разів висловити недовіру главі держави.

Володимир Зеленський та Леонід Кучма
Володимир Зеленський та Леонід Кучма
фото: Уніан
Володимир Зеленський та Леонід Кучма
Володимир Зеленський та Леонід Кучма
фото з відкритих джерел

У зовнішній політиці Кучма був дуже багатовекторним: намагався співпрацювати з усіма. За його президентства Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Зокрема, з боку Росії, яка згодом анексувала Крим і напала на Донбас.

Перш за все – не треба розраховувати на те, що ось-ось помре Путін.

Леонід Кучма

Проте саме Кучма провів важливі реформи, зокрема ввів нову національну валюту (гривню) і сприяв прийняттю нової Конституції країни (шляхом силового тиску на депутатський корпус і неодноразовими погрозами розпуску Верховної Ради). Санкціонував створення Конституційного суду і жодного разу не розпускав парламент.

Українці згадують Кучму по-різному: і як епоху стабільності, і як нестабільний період, і як добу добробуту, і як час загальної бідності
Українці згадують Кучму по-різному: і як епоху стабільності, і як нестабільний період, і як добу добробуту, і як час загальної бідності
фото з відкритих джерел

Кучма досі залишається єдиним главою держави, якого обрали на другий термін.

Я вірю в Україну. Давайте зачекаємо ще трохи.

Леонід Кучма

Кучма кілька разів ставав фігурантом гучних політичних скандалів
Кучма кілька разів ставав фігурантом гучних політичних скандалів
фото з відкритих джерел

Після відходу з великої політики Кучма займався благодійністю. Перу експрезидента належить шість публіцистичних книг, зокрема «Україна – не Росія», «Зламане десятиліття», «Своїм шляхом. Роздуми про економічні реформи в Україні».

Також Кучма був головою контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Путін хотів знищення української держави, а отримає він наше друге народження.

Леонід Кучма

Леонід Кучма з Володимиром Путіним та Віктором Януковичем
Леонід Кучма з Володимиром Путіним та Віктором Януковичем
фото з відкритих джерел

Щодо сімейного стану, то експрезидент одружений, його дружина Людмила нині почесний президент Національного фонду соціального захисту матерів і дітей. Подружжя має доньку – Олену Пінчук та двоє онуків. Зауважимо, зять другого президента – Віктор Пінчук – один із найзаможніших людей України.

Сім'я Кучми
Сім'я Кучми
фото з відкритих джеред

Україна – не Росія. І ніколи не стане Росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І це не зупинити. А на адресу Росії скажу лише, що приєднуюсь до слів моїх співвітчизників, які в один голос кажуть: будьте ви прокляті!

Леонід Кучма

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Теги: Леонід Кучма день народження

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