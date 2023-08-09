«Путін хотів знищення держави, а отримає наше друге народження». Кучмі – 85
Експрезидент відмовився від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки – зокрема, з боку Росії, яка згодом анексувала Крим і напала на Донбас
Сьогодні, 9 серпня, своє 85-річчя святкує другий президент України, політичний і державний діяч Леонід Кучма. Він був главою держави найдовше – 11 років. За час правління Кучми Крим отримав статус Автономної республіки, перший український астронавт відправився в космос, а економічні показники нашої країни в основному радували стабільністю.
За незалежність завжди потрібно бути готовим платити. Коли потрібно - кров'ю. У спокійніші часи - можна грошима, якщо не вистачило політичної мудрості та економічного розрахунку.
Леонід Кучма
Кучма народився в селі Чайкине Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Вищу освіту здобув у Дніпропетровському державному університеті, де закінчив фізико-технічний факультет за спеціальністю інженер-механік у галузі ракетної техніки.
Леонід Кучма ріс без батька, той загинув під час війни й вважався зниклим безвісти. Мати Кучми працювала в колгоспі й щосили тягнула трьох дітей, сім'я перебивалася з хліба на воду. З дитинства Кучма знав і що таке лихо, і що таке важка праця. Тільки через довгі роки, вже коли Кучма став президентом, місце поховання його батька встановили новгородські пошуковики.
Високу посаду, можна сказати, загальносоюзного значення, він зайняв вже у 28 років. Талановитого інженера-механіка призначили технічним керівником випробувань на космодромі Байконур.
Зі студентських років Леонід Кучма грає на гітарі та співає. Був у молодості лауреатом конкурсів авторської пісні.
У політику Леонід Кучма прийшов в 1990 році. Тоді він став народним депутатом СРСР, а пізніше – Верховної Ради вже незалежної України. У 1992-1993 роках очолював Кабінет міністрів.
Під час дострокових виборів у 1994-му році Кучма обігнав свого попередника Леоніда Кравчука. Хоча останній в першому турі виборів лідирував. Найбільше Кучму підтримували в Криму і Севастополі. Західна Україна була за Кравчука.
Коли я 1994 року прийшов, у нашій скарбниці хіба одні миші бігали.
Леонід Кучма
До слова, перед черговими виборами 1999 року в автомобільній катастрофі загинув лідер Народного руху України В’ячеслав Чорновіл, якого теж розглядали як кандидата на посаду президента. Пізніше Леонідові Кучмі висувалися звинувачення у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, голови МВС Юрія Кравченка та міністра транспорту Георгія Кирпи. Всі ці справи були припинені за браком доказів.
Найгучніший скандал за часів його президентства – вбивство 2000 року журналіста Георгія Гонгадзе та подальший «касетний скандал», коли оприлюднили записи, буцімто зроблені в кабінеті президента, у яких ішлося про необхідність покарати журналіста.
Оприлюднення інформації про можливу причетність президента до цього злочину призвело до початку масових акцій, котрі вимагали відставки Кучми. Опозиція організувала акцію «Україна без Кучми». А Рада намагалася кілька разів висловити недовіру главі держави.
У зовнішній політиці Кучма був дуже багатовекторним: намагався співпрацювати з усіма. За його президентства Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Зокрема, з боку Росії, яка згодом анексувала Крим і напала на Донбас.
Перш за все – не треба розраховувати на те, що ось-ось помре Путін.
Леонід Кучма
Проте саме Кучма провів важливі реформи, зокрема ввів нову національну валюту (гривню) і сприяв прийняттю нової Конституції країни (шляхом силового тиску на депутатський корпус і неодноразовими погрозами розпуску Верховної Ради). Санкціонував створення Конституційного суду і жодного разу не розпускав парламент.
Кучма досі залишається єдиним главою держави, якого обрали на другий термін.
Я вірю в Україну. Давайте зачекаємо ще трохи.
Леонід Кучма
Після відходу з великої політики Кучма займався благодійністю. Перу експрезидента належить шість публіцистичних книг, зокрема «Україна – не Росія», «Зламане десятиліття», «Своїм шляхом. Роздуми про економічні реформи в Україні».
Також Кучма був головою контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Путін хотів знищення української держави, а отримає він наше друге народження.
Леонід Кучма
Щодо сімейного стану, то експрезидент одружений, його дружина Людмила нині почесний президент Національного фонду соціального захисту матерів і дітей. Подружжя має доньку – Олену Пінчук та двоє онуків. Зауважимо, зять другого президента – Віктор Пінчук – один із найзаможніших людей України.
Україна – не Росія. І ніколи не стане Росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І це не зупинити. А на адресу Росії скажу лише, що приєднуюсь до слів моїх співвітчизників, які в один голос кажуть: будьте ви прокляті!
Леонід Кучма
Коментарі — 0