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Улюбленому генералу Зеленського – 58

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Улюбленому генералу Зеленського – 58
колаж: Главком

Сирський народився в Росії й здобув там першу освіту

Сьогодні, 26 липня, командувачу Сухопутними військами ЗСУ Олександру Сирському виповнюється 58 років. Його називають найуспішнішим генералом сучасності та обличчям українського контрнаступу. За плечима Сирського оборона Києва та визволення Харківщини. Зараз він керує операціями на Сході з найгарячіших точок фронту.

З початком повномасштабного вторгнення Олександр Станіславович очолив оборону Києва
З початком повномасштабного вторгнення Олександр Станіславович очолив оборону Києва
фото з відкритих джерел

Біографія

Генерал народився 1965 року у селі Новинки Володимирської області у Росії. Свою першу військову освіту Олександр Сирський здобув ще за радянських часів у Москві, де в 1982 році закінчив вище загальновійськове командне училище. 

Він служить в Україні з перших років її незалежності. Здобув освіту в Академії ЗСУ та Національному університеті оборони. Обидва навчальні заклади закінчив із відзнакою.

Олександр Сирський пройшов усі щаблі військової кар'єри командувача – від командира взводу до заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Станом на 2013 рік був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ і був залучений до співпраці з НАТО. Так, у листопаді того ж року Сирський від імені Міністерства оборони у штаб-квартирі НАТО обговорював зміни в українській армії відповідно до стандартів Альянсу.

З початком бойових дій на Сході України Олександр Сирський очолив штаб АТО. Був одним із командирів під час боїв під Дебальцевим та в Вуглегірську, а також координував групу «Барс», яка прикривала відхід українських військ із самого Дебальцевого.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський брав активну участь у боротьбі з окупантами з 2014 року на Донбасі
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський брав активну участь у боротьбі з окупантами з 2014 року на Донбасі
фото з відкритих джерел

Згодом він став командиром всієї Антитерористичної операції на Сході України, яку пізніше змінили на Операцію об'єднаних сил.

У 2019-му став командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Цю посаду він обіймає досі й саме у цій ролі генерал-полковник бере участь в обороні від російських загарбників з початку повномасштабного російського вторгнення.

Саме Сирський командував обороною Києва в перші критичні тижні вторгнення Росії. У вересні 2022 року він відповідав за контрнаступ ЗСУ на Харківщині, у ході якого було звільнено сотні населених пунктів, окупованих у перші місяці російського вторгнення, серед них: Балаклія, Куп'янськ, Ізюм.

Українці знають ціну миру, бонеодноразово пізнавали жахіття війни насвоїй землі,частіше— в ті часи, коли були роз'єднані, або забували про підступність ворогів танастанови предків

Олександр Сирський

Генерал регулярно їздить на передову та відвідує найгарячіші ділянки зони бойових дій, щоб на місці проаналізувати тактику бою, визначити проблемні питання та підтримати бійців.

Цікаві факти

Сирський користується величезною повагою в армії. Свій авторитет він заробив цілеспрямованістю, рішучістю та хитрістю. Найближчі помічники командувача описують його як «військового до мозку кісток».

Чоловік займається фізичними вправами перед робочим днем та мало цікавиться матеріальними благами.

Сам генерал розповідає, що дуже мало спить. «Я сплю чотири з половиною години на добу, – каже він. А до повномасштабної війни? Можливо, п'ять годин, п'ять з половиною в неділю».

Відомо, що Сирський фотографує заходи сонця під час візитів на передову і ділиться знімками з колегами. Знаходить час для читання історичної військової літератури та давньогрецьких філософів.

Сирському – 58 років
Сирському – 58 років
фото з відкритих джерел

Командувач одружений та має двох синів.

Улюблений генерал Зеленського

Те, що саме Сирський є фаворитом влади, підтверджує проста арифметика. З початку війни генерал Сирський отримав нагород від президента удвічі більше ніж Головнокомандувач ЗСУ Залужний . Спершу Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Своє рішення глава держави пояснив так: Сирський керує обороною Києва; завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині.

Президент Володимир Зеленський та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський
Президент Володимир Зеленський та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський
фото: Офіс президента

У квітні генерал-полковник Сирський удостоївся найвищої держнагороди – звання Герой України із врученням ордену «Золота Зірка». Пресслужба президента ще раз наголосила: завдяки військовій майстерності Сирського та підпорядкованими йому військами було зупинено російську навалу.

Через два місяці після Залужного «Хрест бойових заслуг» отримав і Олександр Сирський. Що прикметно: публічне відзначення нагородженого відбулося у стінах парламенту, у День ккраїнської Державності – на очах усього політичного бомонду країни.

Президент Зеленський вручає державну нагороду генералу Сирському 28 липня 2022 року
Президент Зеленський вручає державну нагороду генералу Сирському 28 липня 2022 року
фото: Офіс президента

У грудні генерал Сирський став повним лицарем ордену Богдана Хмельницького. Зеленський присвоїв йому орден першого ступеня.

До слова, ексміністр оборони України Анатолій Гриценко обурився, що Головнокомандувача Залужного Банкова вдруге назвала після прізвищ його підлеглих. «Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов… Уже вдруге Банкова офіційно перелічує воєначальників саме в такому порядку, ставлячи прізвище Головнокомандувача ЗСУ третім, після прізвищ двох його підлеглих. Це – неправильно, і в суто військовому, і в етичному сенсах», – написав Гриценко.

Він порівняв це із тим, якби склад української делегації на переговорах подали таким чином: Резніков, Подоляк, Зеленський, Кубраков, тобто ставлячи президента держави після його підлеглих.

«Першого разу це могла бути помилка, коли ж те саме вдруге – це вже ігрища, нікому зараз не потрібні й загалом небезпечні», – зазначив колишній міністр оборони.

Нагадаємо, нещодавно відсвяткував День народження також інший видатний український воєначальник,  Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Йому виповнилося 50 років. Генерал – прихильник внутрішнього туризму: любить мандрувати Україною, а також залюбки вдягає спортивний костюм та вирушає з сімʼєю на прогулянки.

Читайте також: Улюблений генерал президента. І це не Залужний
Теги: ЗСУ день народження

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