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Кулеба назвав Путіна «політичною твариною» та пояснив, що змусить його відступити

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кулеба назвав Путіна «політичною твариною» та пояснив, що змусить його відступити
Кулеба прокоментував тривалу паузу в ухваленні пакета військової допомоги США
фото: Дмитро Кулеба/Facebook

Глава МЗС: «Коли Путін чує страх, то стає агресивнішим»

Союзники України мають не зволікати з наданням допомоги Києву та відкинути острах, адже російський диктатор Володимир Путін, як «політична тварина», відчуває реакцію світу на військову агресію Москви та діє відповідно до неї. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі CNN.

Очільник українського МЗС подякував американській стороні за затвердження пакета військової допомоги. Коментуючи тривалу паузу з прийняттям цього рішення через блокування законопроєкту з боку республіканців Кулеба зауважив, що «краще пізно, ніж ніколи».

За його словами, весь світ «має пам'ятати, що будь-яка затримка у наданні допомоги Україні компенсується сміливістю та самопожертвою полеглих солдатів».

«Усе, що ми втратили з осені і до сьогоднішнього дня – ми втратили тому, що у наших солдатів не було достатньо зброї», – наголосив він.

Кулеба підкреслив, що Київ потребує від партнерів «твердої віри в те, що перемога України досяжна», а також «відсутності страху перед Путіним».

«Оскільки Путін – політична тварина, що чує страх. І коли він його чує – стає агресивнішим. Якщо він чує силу, яку, наприклад, щойно продемонстрував Конгрес – він буде змушений відступитися», – заявив глава МЗС України.

Міністр акцентував, що Україна не збирається відмовлятися від боротьби з країною-агресоркою, оскільки на кону – виживання нації та суверенної держави.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні. Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

За даними Politico, на рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона схвалити військову допомогу Україні вплинула груднева зустріч спікера з президентом України Володимиром Зеленським.

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Теги: США війна путін Україна Дмитро Кулеба

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