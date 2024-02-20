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Зеленський вперше час великої війни зустрінеться з фракцією «Слуга народу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський вперше час великої війни зустрінеться з фракцією «Слуга народу»
Зустріч Зеленського з фракцією стане першою з початку повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Наразі про конкретну мету зустрічі Зеленського з фракцією «Слуги народу» не відомо

Президент Володимир Зеленський вирішив зібрати на зустріч парламентську фракцію «Слуги народу». Про це повідомляють джерела «Главкому», а також народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Зустріч глави держави з правлячою фракцією стане першою з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Наразі конкретної мети зустрічі президента з фракцією «Слуги народу» не було оголошено. Іншої інформації про зустріч наразі також немає.

Нагадаємо, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк задовольнила заяву нардепки Мар'яни Безуглої на вихід з політсили

До слова, народний депутат-мажоритарник від Чернівецької області Георгій Мазурашу вийшов із партії «Слуга народу», але залишився членом парламентської фракції «Слуга народу».

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Теги: Володимир Зеленський фракція партія Слуга народу президент депутат

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