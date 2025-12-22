Лещенка звільнено з Офісу президента

Звільнено помічників та радників Єрмака

Заступника голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка було звільнено з посади радника голови Офісу президента України. Про це повідомляє Офіс президента, передає «Главком» з посиланням на «УН».

«У зв'язку зі звільненням керівника Офісу президента України особи, які перебували на посадах помічників та радників (штатних і поза штатом) керівника Офісу президента України, звільнені з займаних посад», – йдеться у заяві.

При цьому, перелік звільнених осіб Офіс президента не надавав. Але, згідно з попередніми публічними заявами, відомо, що станом на грудень 2024 року Андрій Єрмак мав дев'ять радників: штатні – Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова, Тетяна Гайдученко; позаштатні – Сергій Лещенко, Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Як повідомлялося, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила різкі заяви про екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зробила вона це вже після звільнення останнього. Зокрема, Мендель звинуватила Єрмака у впливі на президента та інших посадовців.