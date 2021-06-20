Сьогодні День літнього сонцестояння: прикмети та традиції

Сьогоднішній день буде найдовшим в році

День літнього сонцестояння особливий. Варто правильно поводитися цієї доби, аби не накликати біду

День літнього сонцестояння у 2020 році відзначають 21 червня – це найдовший день в році. Літнє сонцестояння або літнє рівнодення – це день початку літа в північній півкулі Землі і початку зими в південній півкулі.

Літнє сонцестояння відбувається в той момент, коли нахил осі обертання Землі у напрямку на Сонце приймає найменше значення. В залежності від зсуву календаря, літнє сонцестояння відбувається 20 або 21 червня в північній півкулі і 21 або 22 грудня у південній півкулі (день зимового сонцестояння).

День літнього сонцестояння: традиції

Вчені досі не можуть дійти спільної думки, коли язичники почали відзначати день сонцестояння. Відомо лише, що це було ще задовго до нашої ери. Літне сонцестояння мало величезне значення для наших предків. Вважалося, що від обрядів, які провели в цей день, залежало багато сфер життя, як здоров’я, так і сімейні відносини.

В день літнього сонцестояння відзначали свято середини літа, яке називали Літа. Цього дня стрибали через вогнище, співали пісні та просто веселилися. У давнину у цей день проводили ритуали за участю вогню та води. Наприклад, вважалося, що купання у водоймах очищують душу.

Також і полум’я мало властивості ощирення: матері спалювали сорочки хворих дітей. За повір’ям, разом з одягом горіла і хвороба. Предки мали традицію в день літнього сонцевороту зустріти світанок, предки були переконані, що це дає сили і здоров’я на весь рік і оберігає від неприємностей.

День літнього сонцестояння вважали вдалим днем для весілля. Однак зараз весілля у цей недь не святкують, адже 21 червня припадає на Петрів піст.

Що не можна і можна робити в літнє сонцестояння

Наші предки в цей день виконували певні ритуали для молодості і краси. Для цього з ранку вмиваються росою або річковою водою. У день літнього сонцестояння збирали цілющі трави, водили хороводи, запалювали високі багаття і плели вінки.

У цей день варто прокинутися якомога раніше, бажано ще на світанку. Щоб залучити позитивні емоції, слід вдягти помаранчевий, зелений і жовтий одяг.

У день сонцестояння не можна сваритися, конфліктувати, лити сльози.

Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

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